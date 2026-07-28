/உள்ளூர் செய்திகள்/கோயம்புத்தூர்/ 'பீச் வாலிபால்' போட்டியில் விவேகானந்த பள்ளி அசத்தல்
'பீச் வாலிபால்' போட்டியில் விவேகானந்த பள்ளி அசத்தல்
'பீச் வாலிபால்' போட்டியில் விவேகானந்த பள்ளி அசத்தல்
UPDATED : ஜூலை 28, 2026 06:18 PM
ADDED : ஜூலை 28, 2026 06:10 PM
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சூலுார்: சூலுார் குறுமையத்துக்கு உட்பட்ட இருகூர் அரசு மேல்நிலை பள்ளியில் 'பீச் வாலிபால்' போட்டி நடந்தது.
இதில், பல்வேறு பள்ளிகளை சேர்ந்த மாணவ, மாணவியர் கலந்து கொண்டனர். பள்ளபாளையத்தை சேர்ந்த விவேகானந்த கல்வி நிலையம் மெட்ரிக் பள்ளி மாணவியர் 19 வயதிற்குட்பட்டோர் பிரிவில் முதலிடத்தையும், 14 வயதிற்குட்பட்ட மாணவர் பிரிவில் இரண்டாம் இடத்தையும், 14 வயதிற்குட்பட்ட மாணவியர் பிரிவில் இரண்டாம் இடத்தையும் பெற்று பள்ளிக்கு பெருமை சேர்த்துள்ளனர். வெற்றிபெற்ற மாணவ, மாணவியரை பள்ளி நிர்வாக இயக்குனர் சுந்தரநாதன், முதல்வர் வனிதாமணி, உடற்கல்வி ஆசிரியர்கள் அஜித், திலகமணி உள்ளிட்டோர் பாராட்டினர்.