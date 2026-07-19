அங்கன்வாடி குழந்தைகளுக்கு ஸ்கூல்பேக், வாட்டர் பாட்டில்
அங்கன்வாடி குழந்தைகளுக்கு ஸ்கூல்பேக், வாட்டர் பாட்டில்
UPDATED : ஜூலை 19, 2026 07:04 PM
ADDED : ஜூலை 19, 2026 07:01 PM
மேட்டுப்பாளையம்: சிறுமுகையில், 175 அங்கன்வாடி குழந்தைகளுக்கு, ஸ்கூல் பேக், வாட்டர் பாட்டில்களை எம்.எல்.ஏ., சுனில் ஆனந்த் வழங்கினார்.
தமிழக ஊரக வளர்ச்சி மற்றும் நீர்வளத்துறை அமைச்சர் ஆனந்த் பிறந்த தினத்தை முன்னிட்டு, த.வெ.க., சார்பில் காரமடை அரங்கநாதர் கோவில், சிறுமுகை இடுகம்பாளையம் ஆஞ்சநேயர் கோவில்களில், அவரது பெயருக்கு அர்ச்சனை செய்யப்பட்டது. பக்தர்களுக்கு அன்னதானம் வழங்கப்பட்டது.
சிறுமுகை, காரமடையில் நடந்த பிறந்த நாள் விழாவுக்கு, மேட்டுப்பாளையம் எம்.எல்.ஏ., சுனில் ஆனந்த் தலைமை வகித்தார்.
சிறுமுகை பழத்தோட்டத்தில் நடந்த விழாவில், 175 அங்கன்வாடி குழந்தைகளுக்கு, ஸ்கூல் பேக் வாட்டர் பாட்டில்களை எம்.எல்.ஏ., வழங்கினார். காரமடை, சிறுமுகையில் நடந்த விழாவில் ஏழை, எளிய மக்களுக்கு அன்னதானம் வழங்கினார். இந்த விழாவில் மாவட்டச் செயலாளர் ராஜ்குமார், காரமடை நகர செயலாளர் பார்த்திபன், ஒன்றிய செயலாளர் கருப்புசாமி, சிறுமுகை மனோஜ் விக்னேஷ், மகளிர் அணி இணை அமைப்பாளர் ரவிச்சந்திரா உள்பட ஏராளமான நிர்வாகிகள் பங்கேற்றனர்.