(விளம்பர விருப்பச் செய்தி) மே ப்ளவர் அன்னபூர்ணா ஹைட்ஸ் புனரமைப்பு
(விளம்பர விருப்பச் செய்தி) மே ப்ளவர் அன்னபூர்ணா ஹைட்ஸ் புனரமைப்பு
ADDED : அக் 25, 2026 10:08 PM
கோவை: சாய்பாபா காலனியில் மே ப்ளவர் அன்னபூர்ணா ஹைட்ஸ் என்ற முதல் பிரீமியம் புனரமைப்புத் திட்டத்தின் துவக்க விழா இன்று (அக்.,25) நடந்தது.
மே ப்ளவர் என்டர்பிரைசஸ் நிறுவனத்தின் நிர்வாக இயக்குனர் மோகன் கூறுகையில், ‘‘ சாய்பாபா காலனியின் மையப்பகுதியில், பிரமிக்க வைக்கும் கட்டடக்கலை மற்றும் ஆடம்பரத்துடன் ஒரு மேம்பட்ட வாழ்க்கை முறையை வெளிப்படுத்தும் அடுக்குமாடி குடியிருப்புகளை உருவாக்கி வருகிறோம். இந்த இடத்தில் 1984ம் ஆண்டில் கட்டப்பட்ட பழைய அபார்ட்மென்ட் இருந்தது. பழுதடைந்து இருந்ததால் முழுமையாக இடித்து விட்டு, 61 புதிய அடுக்குமாடி குடியிருப்பு கட்டப்படுகிறது. இதில் ஏற்கனவே குடியிருந்தவர்களுக்கு 36 பிளாட்டுகள் வழங்கப்பட்டுள்ளன. 21 பெரிய பிளாட்டுகளை விற்பனை செய்து வருகிறோம். கட்டுமான பணிகள் துவங்கி 3 மாதங்கள் ஆகின்றன. இன்னும் இரண்டு ஆண்டுகளில் பணிகள் நிறைவடையும்,’’ என்றார்.