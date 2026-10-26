4 மாதங்களுக்கு பின்...! குளங்களுக்கு வந்தது அத்திக்கடவு நீர்
4 மாதங்களுக்கு பின்...! குளங்களுக்கு வந்தது அத்திக்கடவு நீர்
ADDED : அக் 25, 2026 04:35 PM
அன்னுார்: நான்கு மாதங்களுக்கு பின், ஆறாவது நீரேற்று நிலையத்திலிருந்து, குளம், குட்டைகளுக்கு, அத்திக்கடவு நீர் இன்று (அக்.,25) விநியோகிக்கப்பட்டது.
கோவை, திருப்பூர், ஈரோடு மாவட்டங்களில், 1,045 குளம், குட்டைகளுக்கு, நீர் நிரப்பும் அத்திக்கடவு -– அவிநாசி திட்டம், 2024 ஆக., முதல் செயல்பட்டு வருகிறது. பவானி ஆற்றில் நீர் வரத்து மிகவும் குறைந்ததால், சில குளம், குட்டைகளுக்கு கடந்த பிப்ரவரிக்கு பின், எட்டு மாதங்களாக நீர் வழங்கப்படவில்லை. சில குளங்களுக்கு கடந்த ஜூனில் அத்திக்கடவு நீர் வழங்கப்பட்டது. பின், நான்கு மாதங்களாக அத்திக்கடவு நீர் வழங்கவில்லை. சில மாதங்களாக மழை பெய்யாததால், குளம், குட்டைகள் வறண்டு போனது. நிலத்தடி நீர்மட்டம் 1,200 அடிக்கு கீழே சென்று விட்டது.
பல விவசாயிகள், பல்லாயிரம் ரூபாய் செலவழித்து லாரி தண்ணீர் வாங்கி பயிர்களுக்கு ஊற்றினர். கடந்த ஒரு வாரமாக மேற்கு தொடர்ச்சி மலை பகுதியில் அதிகளவில் மழை பெய்தது. பவானி ஆற்றில் நீர்வரத்து அதிகரித்தது. நேற்று, அன்னுார் அருகே குன்னத்துாராம்பாளையம் ஆறாவது நீரேற்று நிலையத்தில் இருந்து குளம், குட்டைகளுக்கு, நீர் விநியோகம் துவங்கியது. இதில், 140 ஏக்கர் பரப்பளவு காட்டம்பட்டி குளம், 96 ஏக்கர் எல்லப்பாளையம் பிரிவில் உள்ள ஆவாரம்குளம், 65 ஏக்கர் கெம்ப நாயக்கன்பாளையம் குளம் உட்பட 50க்கும் மேற்பட்ட குளம், குட்டைகளுக்கு இன்று மதியம் அத்திக்கடவு நீர் வந்தது.
கவுசிகா நீர்க்கரங்கள் அமைப்பின் தன்னார்வலர்கள் கூறுகையில், ‘கடந்த சில நாட்கள் பெய்த மழையால் குளத்தில் சிறிதளவு நீர் உள்ளது. அத்திக்கடவு நீரும் இதனுடன் சேரும்போது சுற்றுவட்டாரத்தில் நிலத்தடி நீர்மட்டம் உயரும். குடிநீர் மற்றும் கால்நடைகளுக்கு உபயோகமாக இருக்கும்’ என்றனர்.
வடவள்ளி அத்திக்கடவுத்திட்ட ஆர்வலர்கள் கூறியதாவது:
அரசு, குளம், குட்டைகளுக்கு நீர் வரும் பாதையில் உள்ள மண்மேடு, புதர், ஆக்கிரமிப்பு, குப்பை ஆகியவற்றை அகற்ற வேண்டும். கரைகளை சீரமைக்க வேண்டும். குளங்களை ஆழப்படுத்த வேண்டும். மதகுகளை பராமரிக்க வேண்டும். சில இடங்களில் சிலர் அத்திக்கடவு குழாயை சேதப்படுத்தி தண்ணீர் கூடுதலாக வரும்படி செய்கின்றனர். அனுமதி இல்லாமல் கூடுதல் குழாய் இணைப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளனர்.
காரே கவுண்டன்பாளையம் ஊராட்சியில் சில இடங்களில் இது போல் செய்ததால், அடுத்துள்ள வடவள்ளி ஊராட்சி குளங்களுக்கு போதுமான அத்திக்கடவு நீர் வருவதில்லை. இதுகுறித்து நீர்வளத் துறை அதிகாரிகளிடம் புகார் தெரிவித்தோம். அதிகாரிகள், அன்னுார் போலீஸ் ஸ்டேஷனில் அத்திக்கடவு திட்ட குழாய்களை சேதப்படுத்தியோர் மீது புகார் தெரிவித்துள்ளோம். ‘கடும் நடவடிக்கை எடுப்போம்’ என உறுதியளித்துள்ளனர்.
திட்டத்தில், கோவை, திருப்பூர், ஈரோடு மாவட்டங்களில் 1,400 குளம், குட்டைகள் விடுபட்டுள்ளன. அரசு உடனடியாக அத்திக்கடவு இரண்டாம் திட்ட பணிகளை துவக்க வேண்டும். விடுபட்ட குளம் குட்டைகளில் நீர் நிரப்ப வேண்டும்.
இவ்வாறு, அவர்கள் தெரிவித்தனர்.