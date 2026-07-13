விவசாயிகளை கவர்ந்திழுத்த அக்ரி இன்டெக்ஸ் இன்று நிறைவு
விவசாயிகளை கவர்ந்திழுத்த அக்ரி இன்டெக்ஸ் இன்று நிறைவு
ADDED : ஜூலை 13, 2026 08:35 AM
கோவை: கொடிசியா தொழில் கண்காட்சி வளாகத்தில் நான்கு நாட்களாக அக்ரிஇன்டெக்ஸ் 2026 கண்காட்சி நடக்கிறது. காலை 10.00 முதல் மாலை 5.00 மணி வரை காணலாம். விவசாயிகளுக்கு அனுமதி இலவசம். பொதுமக்களுக்கு 50 ரூபாய்.
மண் பரிசோதனை செய்து தேவையான ஊட்டச்சத்து மிக்க உரங்களை தேர்வு செய்து பயன்படுத்த 'இ' அரங்கில் ஆலோசனைகள் வழங்கப்படுகின்றன.
இயற்கை உரங்கள், ரசாயன உரங்கள், கடற்பாசி உரங்கள், தண்ணீரில் எளிதாக கரையும் உரங்கள், வேப்பம் புண்ணாக்கு, பழங்களை அதிகம் விளைய ஊக்குவிக்கும் உரங்கள் இடம் பெற்றுள்ளன.
விவசாயிகளையும், வியாபாரிகளையும் இணைக்கும் டிஜிட்டல் தளம் அறிமுகப்படுத்தப்பட்டுள்ளது. கிராமப்புறங்களில் சரக்கு போக்குவரத்து, ஸ்மார்ட் கோழிப்பண்ணை, பில்லிங் தீர்வுகளை இந்நிறுவனம் வழங்குகிறது.
பொருட்களை உலர்த்தி, காய வைத்து, சேமிக்கவும், மதிப்பு கூட்டும் பொருட்களாக மாற்றவும் உதவும் மின்சாரத்தில் இயங்கும் டிரையர்கள் உள்ளன.
வேளாண்மை சார்ந்த தொழில்களை துவக்க விரும்பும் தொழில் முனைவோருக்கு கண்காட்சியில் வழிகாட்டுதல்கள் வழங்கப்படுகின்றன.
இக்கண்காட்சி இன்று நிறைவு பெறுகிறது.
கூட்டு பண்ணைக்கு உதவி விவசாயிகள் சிலர் சேர்ந்து ஒரு அமைப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளோம். கூட்டு பண்ணை அமைத்து விவசாய கருவிகளை வாங்கி பயன்படுத்த திட்டமிட்டுள்ளோம். விளைபொருட்களை நல்ல லாபத்திற்கு விற்பனை செய்யும் திட்டமும் உள்ளது. கண்காட்சி அதற்கு உதவியாக இருந்தது. -- கோபி, சேலம்.
வழிகாட்டியது கண்காட்சி விவசாயம் சார்ந்த தொழில் செய்ய ஆர்வம். தேன், உணவு பொருட்களை இணைத்து புதிய உணவு பொருளை உருவாக்க நினைக்கிறேன். அதற்கான யோசனைகளை பெற முடிந்தது. நேரில் பார்த்து அறிந்து கொண்டதில் மகிழ்ச்சி. விரைவில் தொழில் தொடங்குவேன். --அனுஸ்ரீ, வடவள்ளி.