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வேளாண் பிரச்னைகளுக்கு தீர்வு காண 'அக்ரி பிட்ச்பெஸ்ட் 3.0' போட்டி
வேளாண் பிரச்னைகளுக்கு தீர்வு காண 'அக்ரி பிட்ச்பெஸ்ட் 3.0' போட்டி
UPDATED : நவ 16, 2026 06:15 PM
ADDED : நவ 16, 2026 06:12 PM
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கோவை: வேளாண் துறையில் நிலவும் பிரச்னைகளுக்கு புதுமையான தொழில்நுட்பங்கள் வாயிலாக தீர்வு காணும் வகையில், தமிழ்நாடு வேளாண் பல்கலை சார்பில் 'அக்ரி பிட்ச்பெஸ்ட் 3.0' போட்டி அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
இரண்டு முதல் மூன்று பேர் கொண்ட குழுவாக பங்கேற்கலாம். இதில், வேளாண் பல்கலை மட்டுமின்றி கலை, அறிவியல், பொறியியல், தொழில்நுட்ப கல்லுாரி மாணவர்களும் பங்கேற்கலாம்.
இரு பிரிவுகளிலும் பங்கேற்க கட்டணம் கிடையாது. வேளாண் பல்கலை வளாகத்தில் நடக்கும் இப்போட்டி, மாணவர்களின் புதிய சிந்தனைகள், வேளாண் துறையின் பிரச்னைகளுக்கு நடைமுறை தீர்வுகளாக மாறுவதற்கான வாய்ப்பை ஏற்படுத்தும் நோக்கில் நடத்தப்படுகிறது.
டிச.19ம் தேதி போட்டி நடக்கிறது. விவரங்களுக்கு 99409 72923 என்ற எண்ணில் தொடர்பு கொள்ளலாம்.