50 சதவீத மானியத்தில் வேளாண் கருவிகள்

UPDATED : அக் 15, 2026 05:57 PM
ADDED : அக் 15, 2026 05:54 PM
மேட்டுப்பாளையம்: கோவை மாவட்ட வேளாண்மை இணை இயக்குநர் தமிழ்செல்வி வெளியிட்டுள்ள செய்திக்குறிப்பு:
கோவை மாவட்டத்தில் வேளாண் இயந்திரமயமாக்குதலுக்கான துணை இயக்கத் திட்டத்தின் கீழ், வேளாண்மைத்துறை வாயிலாக, 50 சதவீத மானியத்தில் விவசாயிகளுக்கு வேளாண் கருவிகள் வழங்குவதற்கான இலக்கு பெறப்பட்டுள்ளது. திட்டத்தின் கீழ், 5 பவர் டில்லர், 8 பவர் வீடர், 16 சுழல்கலப்பை, 15 மின் கலத்தெளிப்பான் ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்டுள்ளன.
மானியம் பெற விரும்பும் விவசாயிகள், உழவன் செயலி வாயிலாக, தங்களது அடிப்படை விபரங்களை பதிவு செய்ய வேண்டும். விவசாயிகள் ஒவ்வொரு மாதமும் இரண்டு கட்டங்களாக, ‘உழவன்’ செயலியில் விண்ணப்பிக்கலாம். பரித்துரைகள் ஏதுமின்றி முற்றிலும் கணினிமயமாக்கப்பட்ட குலுக்கல் தேர்வு முறை வாயிலாக மட்டுமே விவசாயிகள் தேர்ந்தெடுக்கப்படுவர். விவசாயிகள், தங்கள் பகுதி அருகிலுள்ள அனைத்து வேளாண் விரிவாக்க மையங்களையும் அணுகி பயன் பெறலாம்.
இவ்வாறு, அதில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.----