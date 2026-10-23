/உள்ளூர் செய்திகள்/கோயம்புத்தூர்/ விவசாயிகளுக்கு வேளாண் இயந்திரங்கள்
ADDED : செப் 26, 2026 05:21 AM
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கோவை: வேளாண் இயந்திரமாக்கும் திட்டத்தின் கீழ், விவசாயிகளுக்கு மானியத்தில் டிராக்டர் உள்ளிட்ட இயந்திரங்களை பொள்ளாச்சி சப்-கலெக்டர் ராமகிருஷ்ணசாமி, கலால் துறை துணை கமிஷ்னர் சாதனைக்குறள் ஆகியோர் வழங்கினர்.
கலெக்டர் அலுவலகத்தில் வேளாண் பொறியியல் துறை சார்பில் நடந்த நிகழ்ச்சியில், உழவர் செயலியில் பதிவு செய்த இருவருக்கு மானியத்தில் டிராக்டர்கள் வழங்கப்பட்டன. ஒரு பயனாளிக்கு ரூ.4.50 லட்சமும், மற்றொரு பயனாளிக்கு ரூ.4.15 லட்சமும் மானியமாக வழங்கப்பட்டது.
இருவருக்கு பவர் டில்லர்கள், ஒருவருக்கு ரூ.54 ஆயிரம் மதிப்பிலான விசை களையெடுப்பான், மற்றொரு பயனாளிக்கு ரூ.12,700 மதிப்பிலான தீவனப்புல் நறுக்கும் இயந்திரம் வழங்கப்பட்டது. மேலும் ஒரு பயனாளிக்கு ரூ.5.26 லட்சம் மதிப்பிலான சூரிய ஆற்றல் உலர்த்தும் இயந்திரம் வழங்கப்பட்டது.