UPDATED : நவ 16, 2026 10:27 PM
ADDED : நவ 16, 2026 10:25 PM
சிறுமுகை: தமிழ்நாடு வேளாண்மை பல்கலைக்கழகத்தை சேர்ந்த பி.எஸ்.சி., வேளாண் பிரிவு 4ம் ஆண்டு 12 மாணவிகள், ஊரக வேளாண் பணி அனுபவத் திட்டத்தின் கீழ் காரமடை வட்டாரத்திற்குட்பட்ட சிறுமுகை வச்சினம்பாளையம் கிராமத்தில் களப்பயணம் மேற்கொண்டனர்.
அக்கிராமத்தை சேர்ந்த முன்னோடி இயற்கை விவசாயி ரேவதி, கடந்த 17 ஆண்டுகளாக தொடர்ந்து இயற்கை வேளாண்மையில் ஈடுபட்டு வருகிறார். தனது விளைநிலத்திற்கு முறையான இயற்கை வேளாண்மை சான்றிதழும் பெற்றுள்ளார்.
இவரது பண்ணைக்கு வருகை தந்த மாணவிகள், இயற்கை முறையில் பயிர் உற்பத்தி செய்வதற்கான நவீன மற்றும் பாரம்பரிய தொழில்நுட்பங்கள் குறித்து கேட்டறிந்தனர்.
பயிற்சியின் போது, பஞ்சகவ்யம் மற்றும் மீன் அமிலம் உள்ளிட்ட இயற்கை இடுபொருட்களை தயாரிக்கும் முறைகள் குறித்து, ரேவதி செயல்முறை விளக்கம் அளித்தார்.
இந்த இயற்கை உரங்களை பயிர்களுக்குப் பயன்படுத்தும் விதம் மற்றும் அவற்றால் பயிர்களின் வளர்ச்சியில் ஏற்படும் நன்மைகள் குறித்தும் விளக்கினார்.