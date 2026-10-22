வேளாண் தொழில்நுட்பம் விவசாயிகளுக்கு விளக்கம்

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ADDED : அக் 09, 2026 10:04 PM
மேட்டுப்பாளையம்: விவசாயத்தில் புதிய நவீன வேளாண் தொழில்நுட்பங்கள், மண் மாதிரி எடுத்தல் குறித்து, விவசாயிகளுக்கு, வேளாண் கல்லுாரி மாணவியர் செயல் விளக்கம் அளித்தனர்.
காரமடையை அடுத்த தோலம்பாளையம் மங்கம்மாள் தோட்டத்தில், ஊரக வேளாண் அனுபவ பயிற்சி திட்ட நிகழ்ச்சி நடந்தது. கோபி ஜே.கே.கே., முனிராஜா வேளாண் அறிவியல் கல்லுாரி நான்காம் ஆண்டு மாணவியர், கிராமங்களில், தங்கள் திட்டத்தின் கீழ் விவசாயிகளுக்கு, நவீன பயிற்சிகளை அளிக்கும் பணிகளில் ஈடுபட்டு வருகின்றனர். விவசாயிகளுக்கு, வேளாண் தொழில் நுட்பங்கள், அரசு நலத்திட்டங்கள் மற்றும் நவீன விவசாய முறைகள் குறைத்து விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்தினர்.
மண் வளத்தை அறிந்து மண்ணுக்கேற்ற உரம் பரிந்துரைகளை வழங்கும் நோக்கில், மண் மாதிரி எடுப்பது, சேகரித்த மண்ணை மண் பரிசோதனைக்கு அனுப்புவது குறித்து, வேளாண் மாணவியர் செயல்முறை விளக்கம் அளித்தனர். மண் பரிசோதனை செய்வதால், மண்ணில் உள்ள தழைச்சத்து, மணிச்சத்து, சாம்பல் சத்து உள்ளிட்ட முக்கிய ஊட்டச்சத்துக்களின் நிலை மற்றும் மண்ணின் கார அமிலத்தன்மை ஆகியவற்றை அறிந்து கொள்ள முடியும் என்றனர்.
வேளாண் உதவி இயக்குனர் மேகலாதேவி, உதவி தொழில் நுட்ப மேலாளர் தினேஷ் குமார், தோட்டக்கலை அலுவலர் சாஜிதா பர்வின் ஆகியோர் பங்கேற்றனர்.