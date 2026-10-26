அ.தி.மு.க., நிறுவன தின கொண்டாட்டம்

UPDATED : அக் 19, 2026 07:03 PM
ADDED : அக் 19, 2026 07:00 PM
பெ.நா.பாளையம்: கோவை புறநகர் வடக்கு மாவட்ட அ.தி.மு.க., சார்பில் பெரியநாயக்கன்பாளையம் மற்றும் கூடலூர் கவுண்டம்பாளையம் ஆகிய பகுதிகளில், அ.தி.மு.க., 55வது நிறுவன தினம் சிறப்பாக கொண்டாடப்பட்டது.
கூடலூர் கவுண்டம்பாளையத்தில் நடந்த நிகழ்ச்சியில், எம்.ஜி.ஆர்., மற்றும் ஜெ., சிலைகளுக்கு கவுண்டம்பாளையம் முன்னாள் எம்.எல்.ஏ., அருண்குமார் மாலை அணிவித்து, மலர் தூவி மரியாதை செலுத்தினார்.
தொடர்ந்து கட்சிக்கொடியை ஏற்றி வைத்து, பொதுமக்களுக்கு இனிப்புகளை வழங்கினார்.
நிகழ்ச்சியில், முன்னாள் எம்.எல்.ஏ., அருண்குமார் பேசுகையில், எம்.ஜி.ஆர்., பெயரை சொன்னால் மட்டுமே ஓட்டு கிடைக்கும் என்பதால், தமிழக முதல்வர் விஜய், எம்.ஜி.ஆர்., பெயரை பயன்படுத்தி வருகிறார் என்றார்.
தொடர்ந்து, பெரியநாயக்கன்பாளையம் பஸ் ஸ்டாண்ட் பகுதியில் நடந்த நிகழ்ச்சியில் கட்சி கொடியை ஏற்றி வைத்து, பொது மக்களுக்கு இனிப்புகள் வழங்கினார்.
நிகழ்ச்சியில், அ.தி.மு.க., ஒன்றிய செயலாளர்கள் ஜெயராமன், துரைசாமி, பேரூராட்சி கழக செயலாளர்கள் ரகுநாதன், ஆனந்தன், குருதாச்சலம் எம்.ஜி.ஆர்., இளைஞர் அணி மாவட்ட இணை செயலாளர் சசிகுமார் உள்ளிட்டோர் பங்கேற்றனர்.