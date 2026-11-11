போதையில் மிரட்டல்: அ.தி.மு.க., பிரமுகர் கைது

UPDATED : நவ 10, 2026 06:11 PM
ADDED : நவ 10, 2026 05:54 PM
வால்பாறை: வால்பாறையில், குடிபோதையில் நண்பரை தாக்கி கொலை மிரட்டல் விடுத்த அ.தி.மு.க., பிரமுகரை போலீசார் கைது செய்தனர்.
வால்பாறை சிறுவர்பூங்காவை சேர்ந்தவர் சபரீஸ்வரன். இவர், எலக்ட்ரீசியனாக பணிபுரிந்து வருகிறார். திருவள்ளுவர் நகரை சேர்ந்தவர் ராஜமாணிக்கம்,47. இவர் அ.தி.மு.க., ஜெ., பேரவை இணை செயலாளராக உள்ளார்.
நண்பர்களான இவர்கள் இருவரும், அடிக்கடி ஒன்றாக சேர்ந்து மது அருந்துவது வழக்கம். சம்பவத்தன்று இருவரும் ரொட்டிக்கடையில் உள்ள மதுபானக்கடையில் மது வாங்கினர். பழைய வால்பாறை செல்லும் ரோட்டில் இருவரும் ஒன்றாக மது அருந்திய நிலையில், இருவருக்கும் இடையே வாக்குவாதம் ஏற்பட்டது.
இதில், ஆத்திரமடைந்த ராஜமாணிக்கம், சபரீஷ்வரனை கையாலும், கல்லாலும் தாக்கி கொலை மிரட்டல் விடுத்ததாக கூறப்படுகிறது. தலை மற்றும் உடலில் காயமடைந்த அவர், கோவை அரசு மருத்துவமனையில் சிகிச்சைக்கு அனுமதிக்கப்பட்டார். போலீசார் வழக்குப்பதிவு செய்து, கொலை மிரட்டல் விடுத்த ராஜமாணிக்கத்தை கைது செய்தனர்.