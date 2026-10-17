அ.தி.மு.க.,விலிருந்து பிரிந்து சென்றவர்களை பொது செயலாளர் ஒன்றிணைப்பார் -: முன்னாள் அமைச்சர் வேலுமணி நம்பிக்கை
அ.தி.மு.க.,விலிருந்து பிரிந்து சென்றவர்களை பொது செயலாளர் ஒன்றிணைப்பார் -: முன்னாள் அமைச்சர் வேலுமணி நம்பிக்கை
ADDED : அக் 17, 2026 02:32 AM
கோவை:
‘‘அ.தி.மு.க.,வை வலுப்படுத்த கட்சியிலிருந்து பிரிந்து சென்றவர்களை, பொது செயலாளர் பழனிசாமி ஒன்றிணைத்து பலப்படுத்துவார் என நம்புகிறோம்,’’ என, முன்னாள் அமைச்சர் வேலுமணி கூறினார்.
கோவை, ஆர்.எஸ்.புரத்திலுள்ள தொண்டாமுத்துார் எம்.எல்.ஏ. அலுவலகத்தில், முன்னாள் அமைச்சர் வேலுமணி, மக்களின் குறைகளை கேட்டறிந்தார்.
அப்போது அவர் நிருபர்களிடம் கூறியதாவது: அ.தி.மு.க. எம்.ஜி.ஆர்., துவக்கிய இயக்கம். 30 ஆண்டுகள் ஆளுங்கட்சியாக இருந்துள்ளோம். கடந்த சட்டசபை பொது தேர்தலில், தாராபுரத்தில் வெற்றி பெற்றோம். தற்போது அவ்வாய்ப்பை இழந்துள்ளோம். சில இடங்களில் ஓட்டுக்கள் குறைந்திருந்தாலும், செல்வாக்கு குறையவில்லை. எதிர்காலத்தில் கட்சி மேலும் பலப்படும்.
அ.தி.மு.க. எங்கள் இயக்கம். நாங்கள் எங்கும் செல்லவில்லை. இங்கே இருந்து எனது பணியை செய்து வருகிறேன். ஜெயலலிதா மறைவிற்கு பின், தினகரன், 20 சீட்டு கேட்டார். அவரும் உடனிருந்திருந்தால், 2021-ல் அ.தி.மு.க., ஆட்சி அமைந்திருக்கும்.
2024 லோக்சபா தேர்தலில் பா.ஜ.வுடன் இருந்திருந்தால், நான்கு மத்திய அமைச்சர்களை உருவாக்கியிருப்போம். நிறைய கூட்டணியை இழந்ததால், கட்சி வலுவிழந்துவிட்டது.
கட்சியிலிருந்து வெளியேறியவர்கள், பிரிந்து போனவர்களை பொது செயலாளர் பழனிசாமி ஒன்றிணைத்து, அரவணைக்கவேண்டும். பிரச்னைகளை ஆராய்ந்து அனைவரையும் ஒன்று சேர்த்து கட்சியை பலப்படுத்துவார் என நம்புகிறோம்.
செங்கோட்டையன் த.வெ.க. விற்கு செல்வதற்கு வலுக்கட்டாயமான ஒரு சூழல் ஏற்பட்டது. சசிகலா, தினகரன் ஆகியோரை கட்சியில் இணைக்க வேண்டும். இவ்வியக்கத்தை மேலும் பலப்படுத்துவதே எங்கள் முதன்மையான நோக்கமாக இருக்கும். தொண்டர்களின் உழைப்புதான் கட்சியின் உண்மையான பலம்.
இவ்வாறு, வேலுமணி கூறினார்.