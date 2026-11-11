உயர்கல்வி சேர்க்கையை 100 சதவீதமாக உயர்த்த இலக்கு

UPDATED : நவ 06, 2026 07:24 PM
ADDED : நவ 06, 2026 04:24 PM
கோவை: மாவட்ட நிர்வாகம் மற்றும் பள்ளிக்கல்வித்துறை சார்பில், உயர்கல்வி பயிலும் மாணவர்களுடனான கலந்துரையாடல் நிகழ்ச்சி, கலெக்டர் அலுவலகத்தில் நடந்தது.
இதில், ஒற்றை பெற்றோர் மற்றும் பெற்றோரை இழந்த, கல்லூரிகளில் முதலாம் ஆண்டு இரண்டாம் ஆண்டு படிக்கும் மாணவர்களுடனான கலந்துரையாடல் நிகழ்ச்சியில், பிற்படுத்தப்பட்டோர் நலத்துறை அமைச்சர் சம்பத்குமார் மாணவர்களுடன் கலந்துரையாடினார்.
அப்போது அவர் பேசுகையில், கடந்த ஆண்டை விட நடப்பு கல்வியாண்டில் உயர்கல்வியில் சேரும் மாணவர்களின் விகிதம் 98 சதவீதமாக உயர்ந்துள்ளது. இதனை 100 சதவீதமாக உயர்த்த வேண்டும்’’ என்றார்.
மாணவர்களுக்கு இனிப்புகள் வழங்கி தீபாவளி வாழ்த்துகளை தெரிவித்தார். நடப்பு கல்வியாண்டில் உயர்கல்வி சேர்க்கைக்காக, பெற்றோரை இழந்த, பொருளாதாரத்தில் பின்தங்கிய 178 மாணவர்களுக்கு, பல்வேறு தன்னார்வ அமைப்புகள் மூலம் ரூ.40 லட்சம் கல்வி உதவித்தொகை வழங்கப்பட்டதாக அதிகாரிகள் தெரிவித்தனர்.
கலெக்டர் பவன்குமார், சூலூர் எம்.எல்.ஏ., மாவட்ட உயர்கல்வி வழிகாட்டு மையப் பொறுப்பு அலுவலர் சங்கீதா, முதன்மைக் கல்வி அலுவலர் கிருஷ்ணபிரியா உள்ளிட்ட பலர் பங்கேற்றனர்.