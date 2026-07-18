/உள்ளூர் செய்திகள்/கோயம்புத்தூர்/ பஸ்களில் ஏர்ஹாரன் பறிமுதல் 20 டிரைவர்களுக்கு அபராதம்
பஸ்களில் ஏர்ஹாரன் பறிமுதல் 20 டிரைவர்களுக்கு அபராதம்
பஸ்களில் ஏர்ஹாரன் பறிமுதல் 20 டிரைவர்களுக்கு அபராதம்
ADDED : ஜூலை 18, 2026 09:10 AM
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கோவை: அதிவேகமாக செல்லும் பஸ்களை கண்காணிக்க, பீளமேட்டில் வட்டார போக்குவரத்து அலுவலர் பூங்கோதை, ஆய்வாளர் அனிதா, பீளமேடு போக்குவரத்து பிரிவு எஸ்.ஐ. கார்த்திகேயன் மற்றும் போலீசார் சோதனை நடத்தினர்.
அவிநாசி ரோட்டில் அதிவேகமாக சென்ற, அதிக சத்தம் எழுப்பிய ஏர்ஹாரன் பொருத்திய தனியார் பஸ்களை மடக்கி பிடித்தனர். இது தொடர்பாக, 20 தனியார் பஸ்களுக்கு தலா ஆயிரம் ரூபாய் அபராதம் விதிக்கப்பட்டது. அதிக சத்தம் எழுப்பிய ஏர்ஹாரன்கள் பறிமுதல் செய்யப்பட்டன.