பள்ளி மாணவ, மாணவியருக்கான ஏ.ஜே.கே., விளையாட்டுத் திருவிழா வரும் 16ல் துவக்கம்: பதிவு முற்றிலும் இலவசம்; இன்று கடைசி வாய்ப்பு
பள்ளி மாணவ, மாணவியருக்கான ஏ.ஜே.கே., விளையாட்டுத் திருவிழா வரும் 16ல் துவக்கம்: பதிவு முற்றிலும் இலவசம்; இன்று கடைசி வாய்ப்பு
UPDATED : நவ 14, 2026 12:00 AM
ADDED : நவ 13, 2026 09:06 PM
கோவை: கோவை நவக்கரை ஏ.ஜே.கே., கல்லுாரியில் பள்ளி மாணவ, மாணவியருக்கான ‘ஏ.ஜே.கே., விளையாட்டுத் திருவிழா’ வரும் 16ம் தேதி துவங்கும் நிலையில்பதிவு செய்ய இன்று கடைசி நாளாக அறிவிக்கப் பட்டுள்ளது.
கோவை, நவக்கரை ஏ.ஜே.கே., கல்வி நிறுவனங்கள் சார்பில் ‘ஏ.ஜே.கே. விளையாட்டுத் திருவிழா 2026’ வரும் 16ம் தேதி முதல் 23ம் தேதி வரை நடக்கும் இத்திருவிழாவின் ஊடக பங்காளராக ‘தினமலர்’ நாளிதழ் கரம் கோர்த்துள்ளது. விருந்தோம்பல் பங்காளராக அன்னபூர்ணா இணைந்துள்ளது.
கால்பந்து, கபடி, வாலிபால், கூடைப்பந்து மற்றும் செஸ் என மாநில அளவிலான போட்டிகள் பள்ளி மாணவ, மாணவியருக்கு தனித்தனியே நடத்தப்படுகிறது. அனைத்து போட்டிகளும் ‘நாக் அவுட்’ முறையில் இடம்பெறுகின்றன. இதில், மேல்நிலைப்பள்ளி மாணவர்கள் மட்டுமே பங்கேற்க முடியும்.
பள்ளி முதல்வரின் ஒப்புதல் கடிதம் மற்றும் மாணவர் அடையாள அட்டை ஆகியவற்றை சமர்ப்பிக்க வேண்டும்.
போட்டியில் வெற்றி பெறுபவர்களுக்கு ரொக்கப்பரிசு, டிராபி வழங்கப்படுகின்றன.
நடுவர்களால் தேர்ந்தெடுக்கப்படும் சிறந்த விளையாட்டு வீரர்களுக்கு ஏ.ஜே.கே., கல்லுாரியில் விளையாட்டு பிரிவின்கீழ் இலவச கல்வி பயில வாய்ப்பு வழங்கப்படும் என, ஏ.ஜே.கே., கல்வி நிறுவனம் தெரிவித்துள்ளது.
பதிவு இலவசம்; இன்றே கடைசி
ஒரு பள்ளியில் இருந்து ஒவ்வொரு பிரிவிலும் ஓர் அணி மட்டுமே பங்கேற்க அனுமதிக்கப்படும். ஆர்வம் உள்ள அணிகள் இன்று மாலை 5:00 மணிக்குள் 90420 20580 என்ற எண்ணில் தொடர்புகொள்ளலாம்.
பதிவு முற்றிலும் இலவசம். கோவை, திருப்பூர், பொள்ளாச்சி மற்றும்மாவட்டத்தின்பல்வேறு பகுதிகளில் இருந்து பங்கேற்கும் அணிகளுக்கு வாகன போக்குவரத்து வசதி செய்யப் பட்டுள்ளது.