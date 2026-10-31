பள்ளி மாணவ, மாணவியருக்கு ஏ.ஜே.கே.விளையாட்டு திருவிழா
பள்ளி மாணவ, மாணவியருக்கு ஏ.ஜே.கே.விளையாட்டு திருவிழா
UPDATED : அக் 31, 2026 07:11 PM
ADDED : அக் 31, 2026 07:06 PM
கோவை: நவக்கரை ஏ.ஜே.கே. கல்வி நிறுவனங்கள் சார்பில் பள்ளி மாணவ, மாணவியரிடையே விளையாட்டுதிறன், உடல் ஆரோக்கியம், குழு உணர்வு மற்றும் விளையாட்டு போட்டி மனப்பான்மையை ஊக்குவிப்பதுடன், போதை பொருளுக்கு எதிரான விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்தும் நோக்கில், ‘ஏ.ஜே.கே. விளையாட்டு திருவிழா 2026’ வரும் 16 முதல் 23 வரை நடக்கிறது.
இத்திருவிழாவில் ஊடக பங்காளராக ‘தினமலர்’ நாளிதழ் செயல்படுகிறது. இதில், மாநிலங்களுக்கு இடையேயான மேல்நிலைப்பள்ளி மாணவ, மாணவியருக்கான கால்பந்து, கபடி, கைப்பந்து, கூடைப்பந்து மற்றும் செஸ் போட்டிகள் நடக்கின்றன.
வெற்றி பெறும் அணிக்கு பரிசுத்தொகை மற்றும் கோப்பைகள், சிறந்த வீரர்களுக்கு விருது வழங்கப்படும். பங்கேற்கும் அனைவருக்கும் சான்றிதழ்கள் வழங்கப்படும். கால்பந்து போட்டியில் பங்கேற்க விரும்பும் மாணவ, மாணவியர் வரும் 10 க்குள் பதிவு செய்ய வேண்டும்.
கபடி போட்டியில் பங்கேற்போர் 18ம் தேதியும், கைப்பந்து போட்டிக்கு 16ம் தேதியும், கூடைப்பந்து போட்டிக்கு 12ம் தேதியும், செஸ் போட்டிக்கு 17ம் தேதியும் பதிவு செய்ய கடைசி நாளாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
மாணவர்கள் பள்ளி முதல்வரின் ஒப்புதல் கடிதம் மற்றும் பள்ளி அடையாள அட்டையை சமர்ப்பிக்க வேண்டும். கோவை, திருப்பூர், பொள்ளாச்சி உள்ளிட்ட மாவட்டத்தின் பல்வேறு பகுதிகளிலிருந்து பங்கேற்கும் அணிகளுக்கு போக்குவரத்து வசதி செய்யப்பட்டுள்ளது. விபரங்களுக்கு, 90420 20580 என்ற எண்ணில் தொடர்புகொள்ளலாம்.