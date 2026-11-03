பள்ளி மாணவ, மாணவியருக்கான ஏ.ஜே.கே., விளையாட்டு திருவிழா
பள்ளி மாணவ, மாணவியருக்கான ஏ.ஜே.கே., விளையாட்டு திருவிழா
UPDATED : நவ 03, 2026 12:00 AM
ADDED : நவ 02, 2026 11:30 PM
கோவை: கோவை, நவக்கரை ஏ.ஜே.கே., கல்வி நிறுவனங்கள் சார்பில் பள்ளி மாணவ, மாணவியரிடையே விளையாட்டுதிறன், உடல் ஆரோக்கியம், குழு உணர்வு மற்றும் விளையாட்டு போட்டி மனப்பான்மையை ஊக்குவிக்கும் விதமாகவும், போதை பொருளுக்கு எதிரான விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்தும் நோக்கிலும் வரும் 16 முதல் 23ம் தேதி வரை ‘ஏ.ஜே.கே. விளையாட்டுத் திருவிழா 2026’ நடத்தப்படுகிறது.
இத்திருவிழாவின் ஊடக பங்காளராக ‘தினமலர்’ நாளிதழ் கரம் கோர்த்துள்ளது. இதில், தமிழ்நாடு, கேரளா உட்பட மாநிலங்களுக்கு இடையேயான மேல்நிலைப்பள்ளி மாணவ, மாணவியருக்கு கால்பந்து, கபடி, வாலிபால், கூடைப்பந்து மற்றும் செஸ் போட்டிகள் இடம்பெறுகின்றன.
கபடி போட்டியில் பங்கேற்க விரும்பும் மாணவர்களுக்கு வரும் 18ம் தேதி முன்பதிவு செய்ய கடைசி நாளாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. வெற்றிபெறும் முதல் நான்கு அணிகளுக்கு ரூ.12 ஆயிரம், ரூ.10 ஆயிரம், ரூ.3000, ரூ.2000 மற்றும் டிராபி பரிசுகளாக வழங்கப்படுகின்றன.
வாலிபால் போட்டியில் பங்கேற்கும் மாணவ, மாணவியர் வரும் 16ம் தேதி வரை முன்பதிவு செய்யலாம். முதல் நான்கு பரிசுகளாக ரூ.10 ஆயிரம், ரூ.7000, ரூ.3000, ரூ.2000 மற்றும் டிராபிகள் பரிசாக வழங்கப்படுகின்றன. கூடைப்பந்து போட்டியில் பங்கேற்கும் மாணவ, மாணவியர் வரும் 12ம் தேதி வரை முன்பதிவு செய்யலாம்.
ரூ.10 ஆயிரம், ரூ.7000, ரூ.3500, ரூ.2500 என முதல் நான்கு பரிசுகள் வழங்கப்பட உள்ளன. செஸ் போட்டியில் பங்கேற்கும் மாணவ, மாணவியருக்கு வரும் 17ம் தேதி முன்பதிவு செய்ய கடைசி நாளாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. முதல் பரிசாக ரூ.10 ஆயிரம், இரண்டாம் பரிசாக ரூ.7,500 மற்றும் டிராபிகள் வழங்கப்படுகின்றன.
கால்பந்து போட்டியில் பங்கேற்கும் மாணவ, மாணவியர் வரும் 10ம் தேதிக்குள் பதிவு செய்ய வேண்டும். ரூ.15 ஆயிரம், ரூ.10 ஆயிரம், ரூ.3000, ரூ.2000 மற்றும் டிராபிகள் பரிசாக வழங்கப்படுகின்றன. மேலும், சிறந்த வீரர், சிறந்த கீப்பர், ‘டாப் ஸ்கோரர்’ விருதுகளும் காத்திருக்கின்றன.
மாணவ, மாணவியர் தங்கள் பள்ளி முதல்வரின் ஒப்புதல் கடிதம் மற்றும் பள்ளி அடையாள அட்டையை சமர்ப்பிக்க வேண்டும். கோவை, திருப்பூர், பொள்ளாச்சி மற்றும் மாவட்டங்களின் பல்வேறு பகுதிகளிலிருந்து பங்கேற்கும் அணிகளுக்கு போக்குவரத்து வசதி ஏற்பாடு செய்யப்பட்டுள்ளது.
விபரங்களுக்கு, 90420 20580 என்ற எண்ணில் தொடர்புகொள்ளலாம் என, ஏ.ஜே.கே., கல்வி நிறுவனம் தெரிவித்துள்ளது.