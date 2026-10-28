‘ஆக்ருதி’ ஷோரூம் துடியலுாரில் திறப்பு

ADDED : அக் 28, 2026 09:17 PM
கோவை: தமிழகம், கர்நாடகா, ஆந்திரா, தெலுங்கானா, ஒடிசா மற்றும் சிங்கப்பூரில் 75-க்கும் மேற்பட்ட கிளைகளுடன் 100 ஆண்டுகால நம்பிக்கையை பெற்ற ‘ஆக்ருதி’ கனவு ரூபம், கோவை, மேட்டுப்பாளையம் சாலை, துடியலுாரில், முருகன் தியேட்டர் அருகில் புதிய ஷோரூமை நாளை(30-ம் தேதி) காலை 11:11 மணிக்கு பிரம்மாண்டமாக திறக்கவுள்ளது. ஷோரூமை கவுண்டம்பாளையம் எம்.எல்.ஏ. கனிமொழி திறந்து வைக்கிறார். வாடிக்கையாளர்களுக்கு தொடக்க விழா சலுகைகள் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளன.
இதன்படி டி-சர்ட் ரூ.125, ஷார்ட் டாப் ரூ.333, நீ டாப்ஸ் ரூ.222, நைட்டீஸ் 2 பீஸ் ரூ.333, குர்தி செட் ரூ.444, நைட் சூட்ஸ் ரூ.444, கார்ட் செட் ரூ.666 முதல் வழங்கப்படுகிறது. மேலும் பல டிசைன்கள் ரூ.99 முதல் கிடைக்கும்.
இங்கு குர்திஸ், சுடிதார்கள், டிரெஸ் மெட்டீரியல்கள், லெஹங்காஸ், வெஸ்டர்ன் வேர், மிக்ஸ் அண்ட் மேட்ச், லவுஞ்ச் வேர் என பெண்களுக்கான அனைத்து வகை ஆடைகளும் கிடைக்கும். சலுகையை வாடிக்கையாளர்கள் பயன்படுத்திக் கொள்ளுமாறு நிர்வாகத்தினர் தெரிவித்தனர். தொடர்புக்கு: 72008 57361.