ஆழியாறு விவசாயிகள் ஆலோசனை கூட்டம்

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ADDED : நவ 04, 2026 08:20 PM
ஆனைமலை: ஆழியாறு புதிய ஆயக்கட்டு பாசன விவசாயிகள் நலச்சங்கத்தின் ஆலோசனை கூட்டம், வேதநாயகம் கலையரங்கில் நடந்தது. தலைவர் சுதாகர், செயலாளர் சந்திரசேகர், ஆழியாறு பாசன திட்டக்குழு தலைவர் செந்தில் மற்றும் நிர்வாகிகள் பங்கேற்றனர்.
கூட்டத்தில், கிளை கால்வாய் சுத்தம் செய்ய அரசு ஒதுக்கீடு செய்த நிதியை தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட பாசன சபைகளுக்கு வழங்கி பணிகள் மேற்கொள்ள வேண்டும். ஏனெனில், பாசன சபைக்கு கால்வாய் பராமரிப்பில் எவ்வித நிதியும், அங்கீகாரமும் இன்றி இயங்குகிறது. பிரதான கால்வாய்களில் உள்ளே படிந்துள்ள மண், கற்களை முற்றிலும் அகற்ற வேண்டும்.
குறிப்பாக, ‘கட்டிங் ரீச்’ பகுதியில் உள்ள புதர்களை சுத்தம் செய்ய வேண்டும். நடப்பாண்டில் வடகிழக்கு பருவமழைக்கு ஏற்ப, டிசம்பர் மாதத்துக்கு பின், பி.ஏ.பி., திட்ட தொகுப்பணையில் உள்ள நீரை கணக்கிட்டு ஆழியாறு பாசன பகுதிக்கு உரித்தான நீரை பங்கீடு செ்யது பெற்றுக்கொள்ளலாம். இவை உள்ளிட்ட தீர்மானங்கள் நிறைவேற்றப்பட்டன.