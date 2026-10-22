அனைத்து கட்சிக் கூட்டம் நடத்த வேண்டும்: பா.ம.க., அன்புமணி வலியுறுத்தல்
அனைத்து கட்சிக் கூட்டம் நடத்த வேண்டும்: பா.ம.க., அன்புமணி வலியுறுத்தல்
UPDATED : அக் 11, 2026 12:08 AM
ADDED : அக் 11, 2026 12:06 AM
கோவை: ‘‘அனைத்துக் கட்சிக் கூட்டத்தைக் கூட்டி, பிரச்னைகளை அரசு விவாதிக்க வேண்டும்,’’ என பா.ம.க., தலைவர் அன்புமணி கூறினார்.
கோவை விமான நிலையத்தில் பா.ம.க., தலைவர் அன்புமணி பேட்டி:
தமிழ்நாட்டில் இதுவரை நடந்த இடைத்தேர்தலாக இல்லை; எடைத்தேர்தல்களாகவே இருந்தன. மக்களுக்கு பணம், மது, கொடுத்து ஓட்டு வாங்கினர். இந்த தேர்தலில் மட்டுமே எதுவும் இல்லாமல் ஆளும் கட்சி வெற்றி பெற்றுள்ளது, ஆட்சிக்கு பலம் சேர்த்துள்ளது. தமிழகத்தை இவ்வளவு நாட்கள் ஆண்ட கட்சிகள் தங்களை சுய பரிசோதனை செய்து கொள்ள வேண்டும். இயற்கை சீற்றங்களை எதிர்கொள்ள தமிழக அரசு எடுக்கப் போகும் நடவடிக்கை குறித்து அனைத்து கட்சிகளுடன் ஆலோசனை நடத்த வேண்டும்.
காவிரியில் 30 டிஎம்சி தண்ணீர் மட்டுமே உள்ளது. 6.5 ஏக்கருக்கு பதிலாக 1.5 லட்சம் ஏக்கர் குறுவை சாகுபடி செய்யப்பட்டு உள்ளது.காவிரியை தடுத்து மேகதாது கட்டப்பட்டால் தண்ணீர் வராது. இந்த பிரச்னையை தீர்க்க அனைத்து கட்சி கூட்டத்தை வலியுறுத்தி வருகிறோம். கனிம வளத்தில் ஆயிரக்கணக்கான கோடி ரூபாய் கொள்ளை அடிக்கப்பட்டுள்ளது. சி.பி.ஐ., விசாரணை நடத்த வேண்டும். இவ்வாறு, அவர் தெரிவித்தார்.