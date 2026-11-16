ஒரு வழியாக ஊதியம் வழங்க நிதி ஒதுக்கீடு

UPDATED : நவ 15, 2026 04:18 PM
ADDED : நவ 15, 2026 04:14 PM
கோவை: புதிதாக துவங்கிய, 23 அரசு கலை அறிவியல் கல்லுாரிகளில் பணிபுரியும் இரவு காவலர்கள், அடிப்படை பணியாளர்களுக்கு ஊதியம் வழங்க கல்லுாரி கல்வி இயக்குனரகம் நிதி ஒதுக்கீடு செய்துள்ளது.
கடந்த ஐந்தாண்டுகளில் புதிதாக துவங்கப்பட்ட, 23 கல்லுாரிகளில் இரவு காவலர்கள், அடிப்படை பணியாளர்கள் கடந்த ஜூலை மாதம் அவுட்சோர்சிங் முறையில் நியமிக்கப்பட்டனர். பணி நியமனம் செயத நாள் முதல் தற்போது வரை ஊதியம் விடுவிக்காமல் இருந்தது.
கல்லுாரி நிர்வாகம், பெற்றோர் ஆசிரியர் கழக நிதியில் இருந்து, 5,000 ரூபாய் கடனாக வழங்கி வந்தனர். இதுகுறித்து சர்ச்சை எழுந்த நிலையில்,இப்பிரச்னைக்கு தீர்வு காண கோரிக்கை வலுத்தது.
அதை தொடர்ந்து, கல்லுாரி கல்வி இயக்குனரகம் நிலுவையில் இருந்து நான்கு மாத ஊதியத்திற்கான நிதியை ஒதுக்கீடு செய்து அறிக்கை வெளியிட்டது. அதன்படி, ஓரிரு நாட்களில் இப்பணியாளர்களுக்கு ஊதியம் வங்கிக்கணக்கில் வரவு வைக்கப்படும் என கல்லுாரி முதல்வர்கள் தெரிவித்தனர்.