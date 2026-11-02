விவசாயக் கழிவுகளிலிருந்து மாற்று எரிபொருள்! தொழில் வாய்ப்புகள் உருவாக்கும் ‘உயிர் எரிக்கட்டி’ தயாரிப்பு
விவசாயக் கழிவுகளிலிருந்து மாற்று எரிபொருள்! தொழில் வாய்ப்புகள் உருவாக்கும் ‘உயிர் எரிக்கட்டி’ தயாரிப்பு
UPDATED : நவ 01, 2026 04:26 PM
ADDED : நவ 01, 2026 04:24 PM
மேட்டுப்பாளையம்: ‘‘விவசாய நிலங்களில் வீணாகும் பயிர்க்கழிவுகள் மற்றும் மரக்கழிவுகளை, பயனுள்ள திட எரிபொருளாக மாற்றி, புதிய தொழில் வாய்ப்புகளை உருவாக்குவதற்கு, ‘உயிர் எரிக்கட்டி’ தயாரிப்பு சிறந்த தீர்வாக உருவெடுத்துள்ளது,’’ என, மேட்டுப்பாளையம் வனக்கல்லுாரி வளாகத்தில் இயங்கி வரும் வணிக மேம்பாட்டு காப்பக முதன்மை செயல் அதிகாரி கவிதா தெரிவித்தார்.
நம்மிடம் அவர் கூறியதாவது:-
விவசாய நிலங்களில் தேங்கி வீணாகும் நெல் உமி, வைக்கோல், கரும்பு சக்கை, மக்காச்சோள தண்டுகள், உலர்ந்த இலைகள் மற்றும் மர அறுவை ஆலைகளிலிருந்து கிடைக்கும் மரத்துாள், மரத்துண்டுகளை சேகரித்து, அவற்றை நவீன இயந்திரங்களின் உதவியுடன் அதிக அழுத்தத்தில் சுருக்கி, திடமான உருளைக் கட்டிகளாக மாற்றுவதே ‘உயிர் எரிக்கட்டிகள்’. தற்போது நிலக்கரி மற்றும் விறகின் விலை தொடர்ந்து உயர்ந்து வருவதாலும், சுற்றுச்சூழல் மாசு கட்டுப்படுத்தவும், தொழிற்சாலைகளின் முதன்மை தேர்வாக, உயிர் எரிக்கட்டிகள் விளங்குகின்றன.
பெரிய தொழிற்சாலைகளின் நீராவி கொதிகலன்கள், உருக்கு உலைகள், செங்கல் சூளைகள், நவீன பேக்கரிகள் மற்றும் பெரிய உணவகங்களில் உயிர் எரிக்கட்டிகள், இன்று முதன்மை எரிபொருளாக பயன்படுத்தப்பட்டு வருகின்றன. நிலக்கரியை விட இதில் சாம்பல் அளவு மிகக் குறைவு. அதிக வெப்பத் திறன் கொண்டது. மேலும், விறகுக்காக மரங்கள் வெட்டப்படுவதையும் இது பெருமளவு தடுக்கிறது.
இத்தொழிலில் நிலையான லாபம் ஈட்ட வேண்டுமானால், சேகரிக்கப்படும் மூலப்பொருட்களின் ஈரப்பதம், 10 முதல் 15 சதவீதத்துக்குள் இருக்க வேண்டும். உற்பத்தியின் தரம், தடையற்ற மூலப்பொருள் வரத்து, மின்சார செலவு மற்றும் ஆலை அமைப்பதற்கான இயந்திர திறன் ஆகியவற்றை முன்கூட்டியே திட்டமிட்டு செயல்படுவது வெற்றிக்கான வழியாகும்.
இத்தொழிலில் ஆர்வமுள்ள இளைஞர்கள் மற்றும் விவசாயிகளுக்காக, மேட்டுப்பாளையம் வேளாண் காடு வளர்ப்பு வணிக மேம்பாட்டு காப்பகம் சார்பில் சிறப்பு பயிற்சிகள் வழங்கப்படுகின்றன. பயிற்சியில், இத்துறை சார்ந்த நிபுணர்கள் பங்கேற்று, எரிக்கட்டி தயாரிப்பு தொழில்நுட்பம், மத்திய-, மாநில அரசுகளின் மானியங்கள், வங்கிக் கடனுக்கான திட்ட அறிக்கை தயாரித்தல் ஆகியவை குறித்து விரிவான வழிகாட்டுதல்கள் வழங்குகின்றனர்.
பயிற்சியாளர்கள், வணிக ரீதியாக, வெற்றிகரமாக இயங்கி வரும் ஆலைகளுக்கு நேரடி களப்பயணமாகவும் அழைத்து செல்லப்படுவர். சுற்றுச்சூழல் பாதுகாப்போடு, விவசாயிகளுக்கு கூடுதல் வருமானத்தையும், கிராமப்புற இளைஞர்களுக்குப் புதிய வேலைவாய்ப்பையும் தரும் இத்தொழில், தற்போதைய பசுமை ஆற்றல் சந்தையில் ஒரு சிறந்த முதலீடாகும்.
இவ்வாறு, அவர் கூறினார்.---