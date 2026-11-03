அம்மா உணவகம் சீரமைப்பு த.வெ.க., எம்.எல்.ஏ., ஆய்வு

UPDATED : நவ 01, 2026 04:17 PM
ADDED : நவ 01, 2026 04:14 PM
மேட்டுப்பாளையம்:
மேட்டுப்பாளையம் பஸ் ஸ்டாண்டில் உள்ள அம்மா உணவகம், ரூ.5 லட்சம் மதிப்பில் சீரமைக்கும் பணிகளை, மேட்டுப்பாளையம் த.வெ.க., எம்.எல்.ஏ., சுனில் ஆனந்த் ஆய்வு செய்தார்.
மேட்டுப்பாளையம் பஸ் ஸ்டாண்டில், ஊட்டி, கோத்தகிரி பஸ்கள் நிற்கும் இடத்தில், நகராட்சி கட்டடத்தில் அம்மா உணவகம் செயல்படுகிறது. கட்டடத்தின் உள்கட்டமைப்பு வசதிகள் மோசமாக இருந்ததால், ரூ.5 லட்சம் மதிப்பில், சமையல் கூடம், மேல்கூரை கான்கிரீட் தளம், பொதுமக்கள் உணவு சாப்பிடும் இடம் சீரமைக்கப்பட்டது.
உணவகத்தை, மேட்டுப்பாளையம் த.வெ.க., எம்.எல்.ஏ., சுனில் ஆனந்த், நகராட்சி கமிஷனர் வாசுதேவன் ஆகியோர் ஆய்வு செய்தனர். அப்போது, பொறியாளர்களிடம் விபரம் கேட்டறிந்து, பணிகளை விரைவில் முடிக்க அறிவுறுத்தினார்.
‘‘பஸ் ஸ்டாண்ட் நுழைவு வாயில் அருகே உள்ள முன்னாள் முதல்வர் அண்ணாதுரை சிலை வளாகம், கண்காணிப்பு கேமிரா கட்டுப்பாட்டு அறை ஆகியவற்றை, தனது சொந்த செலவில் சீரமைத்து, நகராட்சியிடமும், போலீசிடமும் ஒப்படைக்கப்படும். சீரமைக்க நகராட்சி நிர்வாகம் விரைவில் அனுமதி வழங்க வேண்டும்,’’ என, எம்.எல்.ஏ., கூறினார். கவுன்சிலர் சுனில்குமார், கட்சி நிர்வாகிகள் உடனிருந்தனர்.