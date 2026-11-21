அதிகாலை பனி விலகிய பிறகு நீர் பாய்ச்ச கறிவேப்பிலை விவசாயிகளுக்கு யோசனை
அதிகாலை பனி விலகிய பிறகு நீர் பாய்ச்ச கறிவேப்பிலை விவசாயிகளுக்கு யோசனை
UPDATED : நவ 20, 2026 08:19 PM
ADDED : நவ 20, 2026 08:14 PM
காரமடை, நவ. 21:-
காரமடை, சிக்கதாசம்பாளையம், சிறுமுகை மற்றும் மத்தம்பாளையம் சுற்றுவட்டாரப் பகுதிகளில் சுமார் 3,500 ஏக்கருக்கும் மேல் செங்காம்பு கறிவேப்பிலை சாகுபடி செய்யப்படுகிறது.
அதிகாலை நேரங்களில் பெய்யும் கடும் பனியால், கறிவேப்பிலை இலைகளில் ஈரப்பதம் தங்கி 'இலைப்புள்ளி நோய்' மற்றும் 'சாம்பல் நோய்' ஏற்படும் அபாயம் உள்ளது. இதனால் இலைகளின் பசுமை நிறம் மங்கி, தரம் குறைய வாய்ப்புள்ளது.
“இதை தவிர்க்க, விவசாயிகள் வயலில் தண்ணீர் தேங்காமல் பார்த்துக்கொள்ள வேண்டும். அதிகாலை பனி விலகிய பிறகு நீர் பாய்ச்ச வேண்டும். இயற்கை முறையிலான உயிர் உரங்கள் மற்றும் இயற்கை விவசாயம் சார்ந்த இடுபொருட்களை பயன்படுத்தி, இலைகளின் அடர் பச்சை நிறத்தையும் நறுமணத்தையும் தக்கவைக்க முடியும்” என தோட்டக்கலை துறையினர் விவசாயிகளுக்கு ஆலோசனை வழங்கி வருகின்றனர்.
வட்டார தோட்டக்கலை உதவி இயக்குனர் நந்தினி கூறுகையில், பனிக்காலத்தில் செடிகளின் வளர்ச்சி சற்று மெதுவாக இருப்பதால், சந்தைக்கு கறிவேப்பிலை வரத்து குறையும். இதனால் தரமான, பசுமை மாறாத இலைகளுக்கு கூடுதல் விலை கிடைக்க வாய்ப்புள்ளது. குறிப்பாக, பசுமை இலைகளாக விற்பனை செய்வதோடு மட்டுமல்லாமல், நிழலில் உலர்த்திய கறிவேப்பிலை, கறிவேப்பிலை பொடி மற்றும் தைலம் போன்ற மதிப்புக்கூட்டப்பட்ட பொருட்களாக மாற்றி விற்பனை செய்தால், பருவகால விலை மாற்றங்களால் ஏற்படும் நஷ்டத்தை தவிர்த்து நிரந்தர வருமானம் ஈட்டலாம்” என்றார்.
இலைப்பேன் மற்றும் இலை சுருட்டுப் புழுவை கட்டுப்படுத்த, தியா மெத்தோசம் 25 டபிள்யூ.ஜி. என்ற மருந்தை 1 லிட்டர் தண்ணீரில் 1 கிராம் அளவில் தெளிக்கலாம். இலை சுருட்டுப் புழுவிற்கு, குளோரன்டிரானிலிபுரோல் 18.5 எஸ்.சி. என்ற மருந்து 10 லிட்டர் தண்ணீரில் 3 எம்.எல். என்ற அளவில் தெளிக்கலாம், என்றார்.
படம் :- திரு. பாலாஜி.