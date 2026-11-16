வேளாண் பல்கலை மாணவியருக்கு பாடம் கற்றுத்தரும் இயற்கை விவசாயி
வேளாண் பல்கலை மாணவியருக்கு பாடம் கற்றுத்தரும் இயற்கை விவசாயி
UPDATED : நவ 15, 2026 05:11 PM
ADDED : நவ 15, 2026 05:08 PM
சிறுமுகை: சிறுமுகை அருகே சம்பரவள்ளிபுதூரில் விவசாயி விஸ்வநாதன், இயற்கை மற்றும் அங்கக விவசாய முறையில், வாழை சாகுபடி செய்து வருகிறார்.
இவர் திருச்சி தேசிய வாழை ஆராய்ச்சி மையத்துடன் இணைந்து, அங்கு புதிதாக கண்டுபிடிக்கப்படும் வாழை ரகங்களை, தனது தோட்டத்தில் நடவு செய்து வருகிறார். காவேரி தங்கம், காவேரி நாடன் ஆகிய வாழை ரகங்கள், தோட்டத்தில் நடவு செய்ததில், சிறந்த விளைச்சலை தந்துள்ளது.
இவரது வேளாண் பங்களிப்பை பாராட்டி விருது வழங்கப்பட்டுள்ளது. விவசாய சம்பந்தமான பயிற்சி நிலையமாக, இவரது தோட்டத்தை மாற்றியுள்ளார். இயற்கை விவசாயத்தில், புதிய தொழில் நுட்பங்களை புகுத்தி வருகிறார். இதை இவரது தோட்டத்திற்கு வரும் விவசாயிகள், வேளாண் கல்லூரி மாணவர்களுக்கு கற்றுக்கொடுக்கிறார்.
ஊரக தோட்டக்கலை பணியில் ஈடுபட்டுள்ள, தமிழ்நாடு வேளாண் பல்கலை தோட்டக்கலை துறை மாணவியர் 9 பேர், இவரது தோட்டத்தை ஆய்வு செய்தனர். இயற்கை மற்றும் அங்கக விவசாய முறைகள் பற்றியும், புதிய வாழை ரகங்கள் நடவு குறித்தும் அனுபவங்களை, விவசாயிடம் கேட்டு தெரிந்து குறிப்பெடுத்துக் கொண்டனர்.