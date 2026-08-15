/உள்ளூர் செய்திகள்/கோயம்புத்தூர்/ முதலீடுக்கு அழைக்கும் ஆந்திர அமைச்சர்
ADDED : ஆக 13, 2026 05:15 AM
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கோவை: ஆந்திராவில் முதலீடு செய்வது தொடர்பாக, சி.ஐ.ஐ. தொழில் அமைப்புடன் இணைந்து ஆந்திர அரசு கோவையில் கருத்தரங்கை நடத்தியது.
ஆந்திர மாநில எம்.எஸ்.எம்.இ. அமைச்சர் கொண்டபள்ளி ஸ்ரீனிவாஸ் மற்றும் அம்மாநில தொழில்துறை உயரதிகாரிகள், கொங்கு மண்டல தொழிலதிபர்கள் பலர் பங்கேற்றனர்.
நிகழ்ச்சியில் பேசிய அமைச்சர் ஸ்ரீனிவாஸ், நாட்டில் 4ல் ஒரு பங்கு முதலீட்டை ஆந்திரா பிடித்துள்ளது. நவம்பரில் விசாகப்பட்டினத்தில் முதலீட்டாளர் மாநாடு நடைபெறவுள்ளது. சென்னை, பெங்களூர், கோவை உள்ளிட்ட 8 நகரங்களில் இதற்கான முன்னோட்டத்தை நடத்தவுள்ளோம். ஆந்திராவில் முதலீட்டுக்கு ஏராளமான வாய்ப்புகள் உள்ளன. நிறைய திட்டங்கள் உள்ளன. அதை தொழில் நிறுவனங்கள் பயன்படுத்திக் கொள்ள வேண்டும், என்றார்.