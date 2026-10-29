அங்கன்வாடி மையத்துக்கு உபகரணங்கள்: எம்.எல்.ஏ., நிதி பயன்படுத்த அனுமதி
அங்கன்வாடி மையத்துக்கு உபகரணங்கள்: எம்.எல்.ஏ., நிதி பயன்படுத்த அனுமதி
UPDATED : அக் 28, 2026 06:02 PM
ADDED : அக் 28, 2026 05:58 PM
சூலுார்: அங்கன்வாடி மையங்களுக்கு தேவையான உபகரணங்கள் மற்றும் தளவாடங்கள் வாங்க, எம்.எல்.ஏ., தொகுதி மேம்பாட்டு நிதியை பயன்படுத்திக்கொள்ள அனுமதி அளிக்கப்பட்டுள்ளது.
தமிழக அரசு சார்பில், எம்.எல்.ஏ.,களுக்கு ஒதுக்கப்படும் தொகுதி மேம்பாட்டு நிதி கொண்டு, எம்.எல்.ஏ.,க்கள் தங்கள் தொகுதிக்கு உட்பட்ட பகுதிகளில், சாலை அமைத்தல், நிழற்குடை அமைத்தல், வகுப்பறை, ரேஷன் கடை, குடிநீர் தொட்டி, வடிகால் கட்டுதல் உட்பட பணிகளை, மாவட்ட நிர்வாகத்தின் வாயிலாக செய்வர்.
மேலும், அரசு பள்ளிகள், ஐ.டி.ஐ.,க்கள், கல்லுாரிகள் மற்றும் விடுதிகளுக்கு தேவையான உபகரணங்கள், தளவாடங்கள் வாங்க, தொகுதி மேம்பாட்டு நிதியை பயன்படுத்தி வந்தனர். இந்நிலையில், நடப்பு நிதியாண்டு முதல், 2030--31 நிதியாண்டு வரையிலான காலத்துக்கு, ஒரு எம்.எல்.ஏ., தொகுதிக்கு, 3 கோடியே, 54 லட்சம் வீதம், 828 கோடியே 36 கோடி ரூபாய் அரசு ஒதுக்கி உள்ளது.
இந்நிலையில், ஊரக வளர்ச்சித்துறை மற்றும் பஞ்சாயத்து ராஜ் துறை சார்பில், எம்.எல்.ஏ., தொகுதி மேம்பாட்டு நிதியை பயன்படுத்தும் வழிகாட்டு நெறிமுறைகளில், ஒரு பணியை சேர்த்து திருத்தம் செய்ய வேண்டும், என, அரசுக்கு கோரிக்கை விடுக்கப்பட்டது. இந்த கோரிக்கை ஏற்கப்பட்டு, அங்கன்வாடி மையங்களுக்கு தேவையான தளவாடங்கள் மற்றும் உபகரணங்களை வாங்க, எம்.எல்.ஏ., தொகுதி மேம்பாட்டு நிதியை பயன்படுத்தி கொள்ள அனுமதி அளித்து அரசாணை வெளியிடப்பட்டுள்ளது. இதன் வாயிலாக, எம்.எல்.ஏ.,க்கள் தங்கள் தொகுதி மேம்பாட்டு நிதியை, அங்கன்வாடி மையங்களுக்கு தேவையான உபகரணங்களை வாங்க ஒதுக்கீடு செய்ய முடியும்.