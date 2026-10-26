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மதுக்கரை தர்மலிங்கேஸ்வரர் கோயிலில் அன்னாபிஷேகம்

மதுக்கரை தர்மலிங்கேஸ்வரர் கோயிலில் அன்னாபிஷேகம்

ADDED : அக் 25, 2026 07:17 PM

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ADDED : அக் 25, 2026 07:17 PM

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மதுக்கரை: பவுர்ணமியை முன்னிட்டு மதுக்கரை, மரப்பாலம் தர்மலிங்கேஸ்வரர் கோவிலில் இன்று (அக்.,25), அன்னாபிஷேக விழா நடந்தது.

தர்மலிங்கேஸ்வரருக்கு காலையில் விபூதி அலங்காரம் செய்யப்பட்டு, அபிஷேகம் நடந்தது. மதியம் 12 மணிக்கு அன்னத்தால் அலங்காரம் செய்யப்பட்டது; மதியம் 2 மணிக்கு கலைக்கப்பட்டது.

அலங்காரத்துக்கு பயன்படுத்தப்பட்ட அன்னம், பக்தர்களுக்கு வழங்கப்பட்ட அன்னதானத்தில் கலக்கப்பட்டது. தொடர்ந்து அலங்காரம், அபிஷேகம் நடந்தது.

பவுர்ணமி முன்னிட்டு காலை 8 மணி முதல் பக்தர்கள் கிரிவலம் வந்தனர். 10 ஆயிரத்திற்கும் மேற்பட்டோர் பங்கேற்றனர்.

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