சிவாலயங்களில் அன்னாபிேஷகம்

UPDATED : அக் 22, 2026 05:59 PM
ADDED : அக் 22, 2026 05:54 PM
பொள்ளாச்சி: பொள்ளாச்சி சுப்ரமணிய சுவாமி கோவிலில் ஆண்டு தோறும் ஐப்பசி மாதம் அஸ்வினி நட்சத்திர தினத்தில் அன்னாபிேஷகம் நடக்கும். உலகில் பசி பிணி நீங்க வேண்டும், விவசாயம் செழிக்க வேண்டும்; உணவு பஞ்சம் இருக்க கூடாது என்ற அடிப்படையில் அன்னாபிேஷகம் நடக்கிறது.
அதன்படி, நடப்பாண்டு வரும், 26ம் தேதி சுப்ரமணிய சுவாமி கோவிலில், சுந்தரேஸ்வரருக்கு மாலை, 6:00 மணிக்கு அன்னாபிேஷகம் நடக்கிறது. இதற்கான ஏற்பாடுகளை கோவில் நிர்வாகத்தினர் செய்து வருகின்றனர்.
* ஆனைமலை அருகே அங்கலகுறிச்சி வாய்க்கால் மேட்டில் உள்ள அகத்தீஸ்வரர் கோவிலில் வரும், 25ம் தேதி பவுர்ணமியன்று அன்னாபிேஷக விழா நடக்கிறது. காலை, 10:30 மணிக்கு வேள்வியாகம், 11:30 மணிக்கு 18 வகையான திரவியங்களால் அபிேஷகம், மதியம், 12:00 மணிக்கு மகா அன்னாபிேஷகம் நடக்கிறது. தொடர்ந்து மகா தீபாராதனை, அன்னதானம் நடக்கிறது.