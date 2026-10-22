/உள்ளூர் செய்திகள்/கோயம்புத்தூர்/அன்னாபிஷேக விழா
ADDED : அக் 22, 2026 07:44 PM
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அன்னூர்: அன்னூர் மன்னீஸ்வரர் கோவிலில், அன்னாபிஷேக விழா வரும் 25ம் தேதி நடைபெறுகிறது.
ஒவ்வொரு ஆண்டும், ஐப்பசி மாதம் பவுர்ணமி நாளன்று, சிவபெருமானை அன்னத்தால் அலங்கரித்து, வணங்கினால், செல்வ செழிப்பும், தொழில் வளமும், அமைதியும் குடும்பங்களில் அன்பும், இன்பமும் ஏற்படும் என்பது ஐதீகம்.
இதன்படி அன்னூர் மன்னீஸ்வரர் கோவிலில் வருகிற 25ம் தேதி மாலை 5:30 மணிக்கு, கலச பூஜை, அபிஷேக பூஜை நடைபெறுகிறது. இதையடுத்து மன்னீஸ்வரருக்கு அன்னத்தால் அபிஷேகம் செய்யப்படுகிறது. இரவு 7:30 மணிக்கு அலங்கார பூஜை, பின்னர் அன்னாபிஷேகம் நடைபெறுகிறது. பக்தர்களுக்கு அன்னதானம் வழங்கப்படுகிறது.