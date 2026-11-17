UPDATED : நவ 16, 2026 05:24 PM
ADDED : நவ 16, 2026 05:22 PM
கிணத்துக்கடவு: மெட்டுவாவி தர்ம சாஸ்தா ஐயப்ப சுவாமி கோவிலில் வரும், 22ம் தேதி ஆண்டு விழா நடக்கிறது.
கிணத்துக்கடவு, மெட்டுவாவி தர்ம சாஸ்தா ஐயப்ப சுவாமி கோவில், 15ம் ஆண்டு விழா, 20ம் தேதியன்று மாலை, 6:00 மணிக்கு, பரதநாட்டிய நிகழ்ச்சியுடன் துவங்கியது. 21ம் தேதி, காலை, 11:00 மணிக்கு மேல், கொடி ஏற்றுதல் மற்றும் சிறப்பு பூஜை நடக்கிறது.
இதில், சபரிமலை முன்னாள் மேல்சாந்தி சசி நம்பூதிரி பங்கேற்கிறார். மாலை, 6:00 மணிக்கு, வானவேடிக்கை, ஜெண்டை மேளம், ஐயப்ப சுவாமி தேர் வீதி உலா நடக்கிறது.
22ம் தேதி, காலை, 10:45 மணிக்கு மேல், ஆண்டு விழா யாக வேள்வி பூஜை, மதியம், 12:00 மணிக்கு, மகா அபிஷேகம் மற்றும் அலங்கார தரிசன பூஜை நடக்கிறது. தொடர்ந்து பக்தர்களுக்கு அன்னதானம் மற்றும் ஜமாப் ஆட்டம், வள்ளி கும்மி நடக்கிறது.
23ம் தேதி, மாலை, 6:00 மணிக்கு, ஊஞ்சல் அலங்காரம் மற்றும் தெய்வீக இசை நிகழ்ச்சியும், 24ம் தேதி, இரவு, 7:00 மணிக்கு, கார்த்திகை தீப ஜோதி தரிசனம் நடக்கிறது.