/உள்ளூர் செய்திகள்/கோயம்புத்தூர்/கோவை வித்யாஷ்ரம் பள்ளியில் ஆண்டு விளையாட்டு விழா
UPDATED : நவ 21, 2026 12:48 PM
ADDED : நவ 21, 2026 12:46 PM
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கோவில்பாளையம்: கோவை வித்யாஷ்ரம் சி.பி.எஸ்.இ.பள்ளியின் ஆண்டு விளையாட்டு விழா நடந்தது.
கோவை ரூரல் போலீஸ் எஸ்.பி.பவன் குமார் சிறப்பு விருந்தினராக பங்கேற்று, மாணவர்களின் திறமையையும், விளையாட்டு ஆர்வத்தையும் பாராட்டினார். போட்டிகளில் வெற்றி பெற்றவர்களுக்கு, பதக்கங்களையும், சான்றிதழ்களையும் வழங்கினார்.
எஸ்.பி.பவன் குமார் பேசுகையில், கல்வியுடன் ஒழுக்கம் மிக முக்கியம். மாணவர்கள் தீய பழக்க, வழக்கங்களை தவிர்க்க வேண்டும். விளையாட்டில் ஆர்வத்துடன் பங்கேற்க வேண்டும். பெற்றோருக்கு மதிப்பளிக்க வேண்டும், என்றார்.
பள்ளி முதல்வர் நந்தினி பாய் வரவேற்றார். பள்ளி தலைவர் பழனிச்சாமி, இயக்குனர் புஷ்பராஜ் உள்பட பலர் பங்கேற்றனர்.