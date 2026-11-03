அவிநாசி சார்–பதிவாளர் அலுவலகத்தில் லஞ்ச ஒழிப்பு போலீசார் சோதனை
அவிநாசி சார்–பதிவாளர் அலுவலகத்தில் லஞ்ச ஒழிப்பு போலீசார் சோதனை
UPDATED : நவ 03, 2026 12:00 AM
ADDED : நவ 02, 2026 11:42 PM
அவிநாசி: அவிநாசி சார் –பதிவாளர் அலுவலகத்தில் திருப்பூர் மாவட்ட லஞ்ச ஒழிப்புத்துறை போலீசார் நேற்று திடீர் சோதனை மேற்கொண்டனர். இதில், கணக்கில் வராத பணம் லட்சக்கணக்கில் கைப்பற்றப்பட்டதாகத் தகவல் வெளியாகியுள்ளது.
திருப்பூர் மாவட்டம், அவிநாசி, சேவூர் ரோட்டில் சூளையில் அமைந்துள்ள சார் பதிவாளர் அலுவலகத்தில் நேற்று மதியம், மாவட்ட லஞ்ச ஒழிப்புத்துறை இன்ஸ்பெக்டர் சசிலேகா தலைமையிலான போலீசார் சோதனையில் ஈடுபட்டனர். அப்போது, சார் – பதிவாளர் செல்வி, பத்திரப்பதிவு அதிகாரிகள், அலுவலகப் பணியாளர்கள் மற்றும் பத்திரப்பதிவுக்காக வந்திருந்த 50க்கும் மேற்பட்ட பொதுமக்கள், பத்திர எழுத்தர்கள் உள்ளிட்ட பலர் அலுவலகத்துக்குள் இருந்தனர். அவர்களிடம் லஞ்ச ஒழிப்புத்துறையினர் விசாரணை மேற்கொண்டனர்.
சோதனையின்போது, அலுவலகத்தின் நுழைவாயில் கதவை போலீசார் மூடி வைத்து விசாரணை நடத்தினர். இதனால், பத்திரப்பதிவுக்காக ஏற்கனவே டோக்கன் பெற்றிருந்த பொதுமக்கள் அலுவலகத்துக்கு வெளியே காத்திருக்க வேண்டிய நிலை ஏற்பட்டது.
இந்த சோதனையில், நான்கு அலுவலர்களின் ‘ஜிபே’ கணக்கில், 6.88 லட்சம் ரூபாய் பரிவர்த்தனை நடந்தது கண்டுபிடிக்கப்பட்டது. மேலும், அலுவலகத்தில் இருந்த புரோக்கர் ஒருவரிடம், 11 ஆயிரத்து 100 ரூபாய் பறிமுதல் செய்யப்பட்டது. ‘ஜிபே’ பரிவர்த்தனை குறித்து, சம்பந்தப்பட்டவர்களிடம் விளக்கம் கேட்டு, விசாரணை தொடர்ந்தது.
பொ.நா.பாளையம்: கோவை மாவட்டம், பெரியநாயக்கன்பாளையம் சார் பதிவாளர் அலுவலகத்தில், நேற்று மாலை, 4.00 மணிக்கு லஞ்ச ஒழிப்பு போலீசார் நுழைந்தனர்.
அலுவலகத்தில் இருந்த பத்திரப்பதிவு உதவியாளர் மற்றும் பத்திரப்பதிவு எழுத்தரிடம் சோதனை நடத்தினர். அப்போது அவர்களிடமிருந்து, கணக்கில் வராத, 15 ஆயிரம் ரூபாய் ரொக்கத்தை கைப்பற்றினர். மேலும், இருவரிடம் உள்ள மொபைல் போன் வாயிலாக தொகைகள் பரிமாறப்பட்டு உள்ளனவா என்பது குறித்தும் விசாரணை நடத்தினர்.