ஊழல் எதிர்ப்பு விழிப்புணர்வு இந்தியன் வங்கி நடைபயணம்
ஊழல் எதிர்ப்பு விழிப்புணர்வு இந்தியன் வங்கி நடைபயணம்
UPDATED : நவ 07, 2026 03:39 PM
ADDED : நவ 07, 2026 03:36 PM
கோவை: விஜிலன்ஸ் விழிப்புணர்வு வாரத்தை முன்னிட்டு, நேர்மை, வெளிப்படைத்தன்மை மற்றும் ஊழலற்ற நிர்வாகம் குறித்து மக்களிடையே விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்தும் நோக்கில், கொடிசியா அருகே இந்தியன் வங்கி ஒரு நடைபயண பேரணி ஏற்பாடு செய்தது.
செழிப்புக்கான நேர்மை என்ற தலைப்பில் நடந்த இந்த நடைபயணத்தை வங்கியின் கள பொது மேலாளர் செல்வராஜ் கொடியசைத்து தொடங்கி வைத்தார். மண்டல மேலாளர் ராஜேஷ் முன்னிலை வகித்தார். வங்கியின் உயர் அதிகாரிகள் மற்றும் பணியாளர்கள் கலந்துகொண்டனர். பங்கேற்றவர்கள் விழிப்புணர்வு வாசகங்கள் அடங்கிய பதாகைகளை ஏந்தி, முழக்கங்களை எழுப்பியபடி சென்றனர்.ஊழலுக்கு எதிராக நடப்போம்; சிறந்த பொருளாதாரம் மற்றும் தூய்மையான நிர்வாகத்திற்காக நடப்போம் என்ற கோஷத்துடன் நடந்த இந்த நடைபயணம், அறநெறி சார்ந்த வங்கி செயல்பாடு, பொறுப்புக்கூறல் மற்றும் ஊழலற்ற இந்தியா ஆகியவற்றை உருவாக்க மக்களை ஊக்குவிக்கும் என அமைப்பாளர்கள் கூறினர்.