லஞ்சம் கேட்டால் புகார் தெரிவியுங்கள் ஊழல் தடுப்புத் துறையினர் பிரசாரம்
லஞ்சம் கேட்டால் புகார் தெரிவியுங்கள் ஊழல் தடுப்புத் துறையினர் பிரசாரம்
UPDATED : நவ 04, 2026 08:52 PM
ADDED : நவ 04, 2026 08:47 PM
பெ.நா.பாளையம்: ஊழல் தடுப்பு கண்காணிப்பு துறையினர், அரசு அலுவலர்கள் லஞ்சம் கேட்டால், புகார் செய்ய சமூக வலைதளங்களில் பிரசாரம் செய்கின்றனர்.
அக்., 26 முதல் நவ. 1 வரை ஊழல் தடுப்பு விழிப்புணர்வு வாரம் கடைபிடிக்கப்பட்டது. ஊழல் தடுப்பு கண்காணிப்பு துறையினர், 'நேர்மையே வளமை' என்ற தலைப்பில் விழிப்புணர்வு பிரசாரத்தில் ஈடுபட்டனர்.
அதில், சட்டபூர்வ கோரிக்கையை நிறைவேற்ற, அரசு அலுவலர்கள் லஞ்சம் கேட்டால், உடனடியாக மக்கள் புகார் தெரிவிக்க வேண்டும்.
அரசு நலத்திட்டங்கள், அதன் பலன்களை தகுதியற்றவர்களுக்கு கொடுத்து முறைகேடு செய்தாலும் தகவல் தெரிவிக்கலாம்.
அரசு நிதியை பயன்படுத்தி ஊழல் செய்கிறவர்கள், அரசு அலுவலர்கள் வருமானத்துக்கு அதிகமாக முறைகேடாக சொத்து சேர்த்தவர்கள், அரசின் திட்டப்பணிகள் தரமற்ற முறையில் நடந்தாலும் தகவல் தெரிவிக்கலாம். மக்கள் தெரிவிக்கும் விவரங்கள் ரகசியம் காக்கப்படும்.
ஊழல் தடுப்பு, கண்காணிப்பு துறை, எண். 4, ராமசாமி நகர், கவுண்டம்பாளையம், கோவை-– 30, மேலும், டி.எஸ்.பி., 94440 72827, இன்ஸ்பெக்டர்கள், 94981 05922, 94435 06061, அலுவலக தொலைபேசி எண்: 0422 2449550, வாட்ஸ் அப்: 95977 87550 மெயில் ஐடி: dspcbedvac.tnpol@nic.in என்ற முகவரியில் புகார் தெரிவிக்கலாம் என, அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.