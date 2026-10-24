/உள்ளூர் செய்திகள்/கோயம்புத்தூர்/போதை ஒழிப்பு விழிப்புணர்வு யாத்திரை
UPDATED : அக் 23, 2026 09:31 PM
ADDED : அக் 23, 2026 09:26 PM
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கோவை: பிரம்ம குமாரிகள் தியான நிலையம் சார்பில், ‘போதையற்ற தமிழ்நாடு விழிப்புணர்வு வாகன யாத்திரை ‘ துவக்க நிகழ்ச்சி, கலெக்டர் அலுவலக வளாகத்தில் நடந்தது.
சப்– கலெக்டர் துஷார்சிங் (பயிற்சி) கொடியசைத்து துவக்கி வைத்தார். போதை பழக்கத்திற்கு எதிராக விழிப்புணர்வு உறுதி மொழி எடுத்து கொள்ளப்பட்டது.
கலால் துறை துணை ஆணையர் சாதனை குறள், மற்றும் பிரம்ம குமாரிகள் பங்கேற்றனர். பொதுமக்கள் அதிகளவில் கூடும் இடங்களில் போதை பழக்கத்தால் ஏற்படும் பாதிப்பு குறித்து விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்தப்படுகிறது.