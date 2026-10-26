/உள்ளூர் செய்திகள்/கோயம்புத்தூர்/நீச்சல் குளமாக மாறிய அபார்ட்மென்ட் பார்க்கிங்
ADDED : அக் 25, 2026 08:29 PM
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நஞ்சுண்டாபுரம்: மாநகரில் இன்று (அக்.,25) பெய்த கனமழையில் நஞ்சுண்டாபுரத்தில் தாழ்வான பகுதியில் அதிக வெள்ளம் சூழ்ந்தது. சரியான கழிவுநீர் கட்டமைப்பு இல்லாததால், தாழ்வான பகுதியில் மழைநீருடன் கழிவுநீரும் கலந்து செல்லும்.
ஜி.கே.பி. அபார்ட்மென்டுக்குள் அருவி போல மழைநீர் கொட்டியது. பார்க்கிங் பகுதியில் முழங்கால் அளவுக்கு நீர் தேங்கியது. வாகனங்கள் அவசர அவசரமாக வெளியேற்றப்பட்டன.
குடியிருப்புவாசிகள் கூறுகையில், நஞ்சுண்டாபுரம் ரோடு சமீபத்தில் புதுப்பிக்கப்பட்டது. ரோட்டை சற்று மேல் நோக்கி எழுப்பி விட்டனர். இதனால் மழை பெய்யும்போதெல்லாம் தனித்தீவு போல் ஆகிவிடுகிறது. அதிகாரிகள் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என்றனர்.
புகார் தெரிவித்ததையடுத்து, மாநகராட்சி ஊழியர்கள் அபார்ட்மென்டில் தேங்கிய மழைநீரை இரவில் வெளியேற்றினர்.