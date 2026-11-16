/உள்ளூர் செய்திகள்/கோயம்புத்தூர்/உதவி தொகை உயர்த்த முதல்வருக்கு கோரிக்கை
UPDATED : நவ 15, 2026 07:32 PM
ADDED : நவ 15, 2026 07:30 PM
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நெகமம்: நலிவுற்ற நாடக நடிப்பு கலைஞர்களுக்கு வழங்கப்படும் உதவித்தொகையை உயர்த்த வேண்டுமென, வேண்டுகோள் விடுக்கப்பட்டுள்ளது.
தமிழகத்தில் நலிவுற்ற நாடக நடிப்பு கலைஞர்கள் ஏராளமானோர் உள்ளனர். அவர்களுக்கு தமிழக அரசு சார்பில், கடந்த 2016ம் ஆண்டு முதல், 3,000 ஆயிரம் ரூபாய் உதவித்தொகை வழங்கப்படுகிறது.
இதனால், அவர்களின் அடிப்படை தேவைகள் பூர்த்தி செய்வது சிக்கல் ஏற்படுகிறது. எனவே, உதவித்தொகையை, 7,000 ரூபாயாக உயர்த்தி வழங்க வேண்டும், என, கோவை மாவட்ட நாடக கலைக்கழக நிறுவனர் சண்முகவடிவேல், முதல்வருக்கு வேண்டுகோள் விடுத்துள்ளார்.