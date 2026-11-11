சூலூர் ஒன்றிய ஊராட்சிகள் தனி அலுவலர்கள் நியமனம்

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ADDED : நவ 05, 2026 03:14 PM
சூலூர்: சூலூர் ஒன்றியத்தில் உள்ள, 17 ஊராட்சிகள், நான்கு மண்டலங்களாக பிரிக்கப்பட்டு, தனி அலுவலர்கள் நியமிக்கப்பட்டுள்ளனர்.
சூலூர் ஒன்றியத்தில், 17 ஊராட்சிகள் உள்ளன. ஊராட்சி தலைவர்களின் பதவிக்காலம், கடந்தாண்டு ஜனவரியில் முடிந்ததால், வட்டார வளர்ச்சி அலுவலர், ஊராட்சிகளுக்கு தனி அலுவலராக பொறுப்பு வகித்தனர்.
தற்போது, மண்டல துணை வட்டார வளர்ச்சி அலுவலர்கள், தனி அலுவலர்களாக நியமிக்கப் பட்டுள்ளனர். குடிநீர், தெருவிளக்கு, ரோடு வசதி, தூய்மை பணி உள்ளிட்ட கோரிக்கைகள் மற்றும் புகார்களை, பொதுமக்கள் முதலில் ஊராட்சி செயலரிடம் தெரிவிக்கலாம். அதன்பின் மேல் நடவடிக்கைக்காக, புதிதாக நியமிக்கப்பட்ட தனி அலுவலர்களிடம் தெரிவிக்கலாம், ஊரக வளர்ச்சித்துறை அறிவித்துள்ளது.
அதன்படி, காடாம்பாடி, காங்கயம் பாளையம், கலங்கல், பட்டணம், பீடம் பள்ளி ஆகிய ஊராட்சிகளின் தனி அலுவலராக சண்முகம் ( 7402905172), சின்னியம் பாளையம், முத்துக்கவுண்டன் புதூர், மயிலம் பட்டி, நீலம்பூர் ஆகிய ஊராட்சிகளின் தனி அலுவலராக கிருபானந்த சிவன்( 7402905173) ஆகியோர் நியமிக்கப்பட்டுள்ளனர்.
அரசூர், கணியூர், கரவழி மாதப்பூர், ராசிபாளையம் ஆகிய ஊராட்சிகளுக்கு தனி அலுவலராக மங்கள சத்யா (7402905174), கிட்டாம் பாளையம், காடுவெட்டி பாளையம், பதுவம்பள்ளி, செம்மாண்டாம்பாளையம் ஆகிய ஊராட்சிகளுக்கு தனி அலுவலராக கீதாஞ்சலி (7402905175) ஆகியோர் நியமிக்கப்பட்டுள்ளனர்.