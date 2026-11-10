குறிச்சியில் அரவான் திருவிழா இன்று கருத்து கேட்பு கூட்டம்
குறிச்சியில் அரவான் திருவிழா இன்று கருத்து கேட்பு கூட்டம்
ADDED : நவ 09, 2026 04:08 AM
குறிச்சி: குறிச்சி கிராமத்தில், அனைத்து சமுதாயத்தினரால் ஆண்டுதோறும் அரவான் திருவிழா கொண்டாடப்பட்டது. கடந்த சில ஆண்டுகளாக சில சமுதாயத்தினர் பழைய நடைமுறையை கடைபிடிப்பதில்லை என எதிர்ப்பு தெரிவித்து வருகின்றனர். இதையடுத்து ஒரு தரப்பினர் சென்னை ஐகோர்ட்டில் வழக்கு தொடர்ந்தனர். விழாவை அரசு ஏற்று நடத்தும் நிலை உருவானது.
கடந்தாண்டு அரசு சார்பில் விழா நடந்தது. அதுபோல் இவ்வாண்டும் வரும், 17 முதல், 27ம் தேதி வரை விழாவை நடத்த அரசு முடிவு செய்துள்ளது.
இதுகுறித்த நோட்டீஸ் குறிச்சி அனைத்து சமுதாய ஒருங்கிணைந்த பெரியதனக்காரர்கள் கூட்டமைப்பு, எதிர்தரப்பை சேர்ந்த மரகதம் மற்றும் ஐந்து பேருக்கு தெற்கு ஆர்.டி.ஏ., சார்பில் அனுப்பப்பட்டது.
இதுகுறித்து முடிவெடுக்க, மக்கள் கருத்து கேட்பு கூட்டத்தை நடத்த ஊர் பெரிய தனக்காரர்கள் கூட்டமைப்பு சார்பில், பொதுமக்களுக்கு அழைப்பு விடுக்கப்பட்டுள்ளது.
அதன்படி இன்று குறிச்சியிலுள்ள குண்டத்து மாகாளியம்மன் கோவிலில் மாலை, 6:15 மணிக்கு கூட்டம் நடைபெறும்.
கூட்டத்தில், திருவிழா தேதியை அங்கீகாரம் செய்தல், கோவை தெற்கு ஆர்.டி.ஓ. வின், கடந்த 28ம் தேதி உத்தரவுபடி சீர் செய்வது குறித்து கருத்து கேட்கப்படும் என குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.
இக்கூட்டத்தை குறிச்சி கிராம மக்கள் ஆவலுடன் எதிர்நோக்கியுள்ளனர்.