அசத்துகிறது அரோமாவின் தீபாவளி இனிப்பு, காரம்

UPDATED : நவ 02, 2026 08:41 PM
ADDED : நவ 02, 2026 08:36 PM
கோவை: பால், தயிர், நெய், வெண்ணெய், இனிப்புகள், கார வகைகள் உள்ளிட்ட பல்வேறு உணவுப் பொருட்களை தயாரித்து வரும் அரோமா நிறுவனம், இந்த ஆண்டு பாரம்பரிய இனிப்புகள், பிரீமியம் இனிப்புகள், சிறுதானிய லட்டுகள் மற்றும் கார வகைகளை அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது.
முந்திரி, பாதாம், பிஸ்தா போன்ற உலர் பழங்கள் மற்றும் நெய் கொண்டு தயாரிக்கப்படும் இனிப்பு வகைகளுக்கு முக்கியத்துவம் அளிக்கப்பட்டுள்ளது. மைசூர்பாக், லட்டு, ஜிலேபி, ஜாங்கிரி, பாதுஷா, காஜூ கட்லி உள்ளிட்ட 100க்கும் மேற்பட்ட இனிப்பு வகைகள் விற்பனைக்கு உள்ளன. மிக்சர், முறுக்கு, ரிப்பன் பகோடா, காரசேவு, சிப்ஸ் உள்ளிட்ட கார வகைகளும் உள்ளன.
'டிரெடிஷனல் ட்ரீட்', 'ஸ்பார்க்கிள் லைட்', 'நட்டி கிளாசிக்', 'அமிர்தம், மதுரம்', 'உத்சவ்' போன்ற பல வகையான சிறப்புப் பரிசுத் தொகுப்புகள் அறிமுகப்படுத்தப்பட்டுள்ளன.
இதில் இனிப்பு, கார வகைகள் மற்றும் உலர் பழங்கள் அடங்கியுள்ளன. ராகி, தினை, கம்பு உள்ளிட்ட சிறுதானியங்களால் தயாரிக்கப்பட்ட லட்டுகளும் விற்பனைக்கு உள்ளன.
அரோமாவின் அனைத்து தயாரிப்புகளையும் நிறுவனத்தின் கிளைகளில் பெற்றுக்கொள்ளலாம். www.aromabakeryonline.com என்ற இணையதளம் மூலமாகவும் ஆர்டர் செய்யலாம் என்றனர் நிறுவனத்தினர்