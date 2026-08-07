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அரசு மருத்துவமனையில் நலம் ஏஐ விரைவில் செயல்படுத்த ஏற்பாடு

அரசு மருத்துவமனையில் நலம் ஏஐ விரைவில் செயல்படுத்த ஏற்பாடு

UPDATED : ஜூலை 30, 2026 05:14 PM

ADDED : ஜூலை 30, 2026 05:01 PM

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UPDATED : ஜூலை 30, 2026 05:14 PM ADDED : ஜூலை 30, 2026 05:01 PM

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கோவை:அரசு மருத்துவமனைகளில் சிகிச்சைக்கு முன்பதிவு செய்தல், டாக்டர் பரிந்துரை சீட்டு, பரிசோதனை முடிவுகளை ஆன்லைனில் மக்கள் அறிந்து கொள்ளும் வகையில், நலம் ஏஐ செயலி, 22 மாவட்டங்களுக்கு அறிமுகம் செய்யப்பட்டது.

இதில், 'ஹாய்' என ஒரு மெசேஜ் செய்தால் போதும். மாவட்டம், எந்த மருத்துவமனை என்பதை தேர்வு செய்து, முன்பதிவு செய்து கொள்ளலாம். சோதனை முறையில் தொடங்கப்பட்ட இச்சேவைக்கு, மக்கள் மத்தியில் நல்ல வரவேற்பு உள்ளது. இதனால், இச்செயலியை மற்ற மாவட்டங்களுக்கு விரிவுப்படுத்த முடிவு செய்யப்பட்டுள்ளது.

கோவை அரசு மருத்துவமனையில், இச்செயலி கொண்டுவர, 120 கம்ப்யூட்டர்கள் வரை அளிக்கப்பட்டுள்ளது. அந்தந்த துறை ஓ.பி., முன்பு, கம்ப்யூட்டர் மூலம் நோயாளிகளின் சிகிச்சை பதிவுகளை உள்ளீடு செய்ய திட்டமிடப்பட்டுள்ளது. தற்போது, பழைய ஓபி., கட்டடத்தில், காது, மூக்கு, தொண்டை பிரிவு, சித்த மருத்துவம் மற்றும் பொது நரம்பியல் பிரிவுகள் மட்டும் இயங்கி வருகின்றன. இதையும் மற்ற இடங்களுக்கு மாற்ற முடிவு செய்யப்பட்டுள்ளது. அனைத்து துறைகளுக்கும் ஓபி பிரிவு ஒதுக்கிய பிறகு தொழில்நுட்ப பணிகள் துவங்க முடிவு செய்யப்பட்டுள்ளது.

ஆர்.எம்.ஓ. சரவணபிரியாவிடம் கேட்டபோது,''நோயாளியின் மொபைல்போன் நம்பரை அடித்தால், அவரை பற்றிய எல்லா விவரங்களையும் எங்கிருந்து வேண்டுமானாலும் ஒரு டாக்டர் தெரிந்து கொண்டு சிகிச்சை அளிக்கும் வசதி ஏற்படுத்தப்படுகிறது. அனைத்து சிகிச்சை தகவல்களும் இனி ஆன்லைன் மூலம் உடனுக்குடன் நோயாளிகள் தெரிந்து கொள்ளலாம். அனைத்து துறைகளுக்கும் ஓபி. பிரிவுக்கு புதிய இடம் தேர்வு செய்தவுடன், தொழில்நுட்ப பணிகள் நடக்கும்'' என்றார்.

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