/உள்ளூர் செய்திகள்/கோயம்புத்தூர்/மருதமலையில் அம்பு சேர்வை
ADDED : அக் 21, 2026 12:05 AM
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மருதமலை: மருதமலை சுப்பிரமணிய சுவாமி கோயிலில், நவராத்திரி விழாவையொட்டி, அக்.11ம் தேதி, விநாயகர், முருகன், வள்ளி, தெய்வானை சமேத சுப்பிரமணிய சுவாமி அடங்கிய கொலு வைக்கப்பட்டது. நாள்தோறும் உற்சவமூர்த்திகளுக்கு சிறப்பு பூஜை நடந்தது.
விஜயதசமியான நேற்று அதிகாலை 5 மணிக்கு நடை திறக்கப்பட்டு, 16 வகையான திரவியங்கள் கொண்டு அபிஷேகம் செய்யப்பட்டது.
காலை 6 மணிக்கு, சுப்பிரமணிய சுவாமி தங்க கவச அலங்காரத்தில் காட்சியளித்தார். தொடர்ந்து பகல் 12 மணிக்கு, விஜயதசமி விழாவின் முக்கிய நிகழ்வாக, சுப்பிரமணிய சுவாமி தங்க குதிரை வாகனத்தில் எழுந்தருளி, கோயிலை சுற்றி வந்து, வன்னி மரமாக இருந்த மகிஷாசுரனை அம்பு எய்து அழித்த அம்பு சேர்வை நிகழ்ச்சி நடந்தது.
கோவில் தக்கார் ஜெயகுமார், துணை கமிஷனர் விமலா மற்றும் ஏராளமான பக்தர்கள் கலந்து கொண்டனர்.