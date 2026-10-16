அருணாசலேஸ்வரர் கோவில் தீப விழா: மஹாரதம் உறுதித்தன்மை ஆய்வு
அருணாசலேஸ்வரர் கோவில் தீப விழா: மஹாரதம் உறுதித்தன்மை ஆய்வு
UPDATED : அக் 16, 2026 12:00 AM
ADDED : அக் 15, 2026 11:18 PM
திருவண்ணாமலை: திருவண்ணாமலை அருணாசலேஸ்வரர் கோவில் தீப திருவிழாவில், வீதி உலா வரும் மஹா ரதம் உறுதி தன்மை குறித்து பொதுப்பணித்துறை அதிகாரிகள் தலைமையிலான குழுவினர் ஆய்வு செய்தனர்.
திருவண்ணாமலை அருணாசலேஸ்வரர் கோவிலில் நடக்கும், 10 நாட்கள் கார்த்திகை தீப திருவிழாவின்போது, 7ம் நாள் விழாவில், பஞ்ச மூர்த்திகள் தேரோட்டம் நடக்கும். இதில், 31 அடி உயர ரதத்தில் விநாயகர், 31 அடி உயர ரதத்தில் வள்ளி, தெய்வானை சமேத சுப்பிரமணியர், 72 அடி உயரம், 200 டன் எடை கொண்ட, மஹா ரதத்தில் உண்ணாமுலையம்மன் சமேத அருணாசலேஸ்வரர், 46 அடி உயர ரதத்தில் பராசக்தி அம்மன் மற்றும், 26 அடி உயர ரதத்தில் சண்டிகேஸ்வரர் சுவாமி ஆகியோர் தனித்தனியாக வீதி உலா வருவர்.
வரும், நவ., 15ல் தீப திருவிழா கொடியேற்றத்துடன் தொடங்க உள்ள நிலையில், பஞ்ச மூர்த்திகள் வீதி உலா வரும் ரதங்கள் பழுது பார்க்கும் பணி நடந்து வருகிறது. இதில், நேற்று மஹா ரதத்தின் உறுதி தன்மை குறித்து பொதுப்பணித்துறை, உதவி செயற் பொறியாளர் கோபாலகிருஷ்ணன், உதவி பொறியாளர் கோபு, கோவில் இணை ஆணையர் அலுவலர் பரணிதரன், மேலாளர் செந்தில் உள்ளிட்ட குழுவினர் ஆய்வு செய்தனர்.
வரும், நவ., 21ல், தீப திருவிழாவில் பஞ்ச மூர்த்திகள் தேரோட்டம், மற்றும், நவ., 24ல், 2,668 அடி உயர மலை உச்சியில் மஹா தீபம் ஏற்றப்பட உள்ளது.