வால்பாறை வந்த சாம்பல் வாலாட்டி சுற்றுச்சூழலை பாதுகாக்க அறிவுரை
வால்பாறை வந்த சாம்பல் வாலாட்டி சுற்றுச்சூழலை பாதுகாக்க அறிவுரை
UPDATED : நவ 04, 2026 10:41 AM
ADDED : நவ 04, 2026 10:36 AM
வால்பாறை: சாம்பல்வாலாட்டி பறவையை வரவேற்கும் விதமாக, வனத்துறை சார்பில் பள்ளி மாணவர்களுக்கு விழிப்புணர்வு நிகழ்ச்சி நடந்தது.
இமயமலையில் இருந்து, குளிர்கால வலசைக்காக ஆண்டு தோறும் சாம்பல்வாலாட்டி பறவைகள், மேற்கு தொடர்ச்சி மலையில் அமைந்துள்ள வால்பாறைக்கு வருகின்றன. இந்த பறவையை வரவேற்கும் வகையில் அரசு மேல்நிலைப்பள்ளியில் மாணவர்கள் மத்தியில் விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்தப்பட்டது.
நிகழ்ச்சியில், வால்பாறை வனச்சரக அலுவலர் சுரேஷ்கிருஷ்ணா பேசியதாவது:
சாம்பல் வாலாட்டி பறவைகள் ஆண்டு தோறும் செப்.,முதல் வாரத்தில் வால்பாறைக்கு வரத்துவங்கும். வால்பாறையை சுற்றியுள்ள பல்வேறு பகுதியில் முகாமிடும் இந்த பறவைகள் ஏப்., மாதம் வரை இங்கேயே இருக்கும்.
ஆறு, ஓடை போன்ற நீரோட்ட பகுதியில் வாழும் தன்மை கொண்ட பறவையை பாதுகாப்பது மிக அவசியம். அதற்காக இங்குள்ள ஆறுகள், ஓடைகள் மற்றும் நீர்நிலைகளை பாதுகாக்க வேண்டும். நீர்நிலைகளை பாதுகாப்பதன் வாயிலாக, பறவைகள் மட்டுமின்றி, ஒட்டு மொத்த சுற்றுச்சூழல் அமைப்பும் பயன்பெறும்.
இவ்வாறு, பேசினார்.
நிகழ்ச்சியில், பள்ளி தலைமை ஆசிரியர் சிவன்ராஜ், வால்பாறை வனச்சரக வனவர் கணேஷ், ஆசிரியர்கள், மாணவர்கள் கலந்து கொண்டனர்.