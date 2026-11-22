ADDED : நவ 21, 2026 05:48 PM
கோவை: தென்னிந்தியாவில் 'ஆசியா ஜுவல்ஸ்' கண்காட்சி பிரபலமானது. உயர்தர பிராண்டட் தங்கம் மற்றும் வைர நகைகள் காட்சிபடுத்தப்படும். பெங்களூர், ஐதராபாத், கோவை உள்ளிட்ட நகரங்களில் நடப்பது வழக்கம்.
இதன் 62வது கண்காட்சி, அவிநாசி ரோட்டில் உள்ள 'தி ரெசிடென்ஸி டவர்ஸ்' ஓட்டலில் இன்று (நவ.,21) துவங்கியது. 21, 22, 23 தேதிகளில் காலை 10 முதல், இரவு 8 மணி வரை நடைபெறுகிறது. இந்தியாவின் 50க்கும் மேற்பட்ட நகை வடிவமைப்பாளர்கள் பங்கேற்றுள்ளனர்.
தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட சிறந்த வடிவமைப்பாளர்களின் பிரத்யேக நகைளை ஒரே இடத்தில் காணலாம். 'ஃபைன் கோல்ட்', 'டைமண்ட்', 'பிளாட்டினம்', திருமண நகைகள், 'ஆன்டிக்', விலைமதிப்புள்ள கற்கள் பதித்த நகைகள், 'குந்தன்', 'ஜடாவ் ரூ போல்கி' மற்றும் வெள்ளி நகைகள் காட்சிப்படுத்தப்பட்டுள்ளன.
பாரம்பரிய நகைகளில் துவங்கி லேட்டஸ்ட் கலெக்ஷன் வரை ஏராளமான டிசைன்கள் இடம்பெற்றுள்ளன. திருமணம் உள்ளிட்ட நிகழ்ச்சிக்கான நகைகளை முன்பதிவு செய்து கொள்ளலாம். நேரில் வாங்குவோர் மற்றும் முன்பதிவு செய்வோருக்கு சிறப்பு சலுகைகள் உண்டு. கண்காட்சியை பார்வையிட கட்டணம் இல்லை.