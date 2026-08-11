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ஒத்தையில சுத்துது யானை: பாதையில் கவனம் தேவை

ஒத்தையில சுத்துது யானை: பாதையில் கவனம் தேவை

UPDATED : ஜூலை 30, 2026 05:51 PM

ADDED : ஜூலை 30, 2026 04:00 PM

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UPDATED : ஜூலை 30, 2026 05:51 PM ADDED : ஜூலை 30, 2026 04:00 PM

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வால்பாறை: வால்பாறை பாறைமேடு பகுதியில் ஒற்றை யானை முகாமிட்டுள்ளதால், அந்த வழியாக செல்லும் சுற்றுலா பயணியர் கவனமாக செல்ல வேண்டும் என, வனத்துறையினர் தெரிவித்துள்ளனர்.

வால்பாறையில் பல்வேறு எஸ்டேட் பகுதியில் யானைகள் தனித்தனி கூட்டமாக முகாமிட்டுள்ளன. குறிப்பாக, புதுத்தோட்டம், நல்லகாத்து, பாறைமேடு, கெஜமுடி, கருமலை, சின்கோனா, பன்னிமேடு, பழைய வால்பாறை, வில்லோனி உள்ளிட்ட எஸ்டேட்களில் யானைகள் முகாமிட்டுள்ளன.

இந்நிலையில், ரொட்டிக்கடை பாறைமேடு பகுதியில் கடந்த சில நாட்களாக கொம்பன் என்றழைக்கப்படும் யானை தனியாக முகாமிட்டுள்ளது. சாலையோரம் இந்த யானை முகாமிட்டுள்ளதால் அந்த வழியாக செல்லும் சுற்றுலா பயணியருக்கு எச்சரிக்கை விடுக்கப்பட்டுள்ளது.

வனத்துறை அதிகாரிகள் கூறியதாவது:

வால்பாறையை சுற்றியுள்ள பல்வேறு எஸ்டேட் பகுதியில், யானைகள் முகாமிட்டுள்ளன. யானைகள் நடமாடும் பகுதியில் வனத்துறையினர் ரோந்து பணியில் ஈடுபட்டுள்ளனர். சில எஸ்டேட்களில் பகல் நேரத்தில் சாலையோரத்தில் யானைகள் முகாமிடுவதால், அந்த வழியாக செல்லும் தொழிலாளர்கள் கவனமாக செல்ல வேண்டும்.

குறிப்பாக, வாகனத்தில் செல்லும் சுற்றுலா பயணியர் யானை நிற்பதை அறிந்தால் அதற்கு வழிவிட்டு ஒதுங்கி நிற்க வேண்டும். எந்த விதத்திலும் யானைகளுக்கு தொந்தரவு தரக்கூடாது. மீறினால் வனத்துறை சார்பில் கடுமையான நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்.

இவ்வாறு, கூறினர்.

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