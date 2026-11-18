UPDATED : நவ 18, 2026 07:16 PM
ADDED : நவ 18, 2026 07:16 PM
கிணத்துக்கடவு: கிணத்துக்கடவு, செக்போஸ்ட் பகுதியில் உள்ள மயான இடத்தை மீட்க கோரி, அப்பகுதி மக்கள் கவன ஈர்ப்பு ஆர்பாட்டத்தில் ஈடுபட்டனர்.
கிணத்துக்கடவு, சொலவம்பாளையம் ஊராட்சிக்கு உட்பட்ட செக்போஸ்ட் பகுதியில், 83 சென்ட் பரப்பில் அரிஜன மயானம் உள்ளது. மயான இடத்தில் ஆக்கிரமிப்பு உள்ளது. ஆக்கிரமிப்பை அகற்றி, மயான இடத்தை சர்வே செய்து எல்லைக்கல் நட வேண்டும் என, பல ஆண்டுகளாக அப்பகுதி மக்கள் வலியுறுத்தி வந்தனர்.
இதைத்தொடர்ந்து, வருவாய்த் துறையினர் மற்றும் சர்வேயர் குழுவினர் இணைந்து அளவீடு பணியை பல முறை மேற்கொண்டனர். இந்நிலையில், மயானம் முறையாக அளவீடு செய்யவில்லை என, சென்னை உயர் நீதிமன்றத்தில் மக்கள் சார்பில் வழக்கு தொடரப்பட்டது.
குறிப்பிட்ட காலத்திற்குள் அளவீடு பணியை முடிக்க வேண்டும் என, நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டது. அதன்பின், அளவீடு பணியை முடித்து மாவட்ட நிர்வாகத்திற்கு அறிக்கை அளிக்கப்பட்டுள்ளது.
இதில், 10 சென்ட் மயானமாகவும், மீதம் உள்ள பகுதி ரோடாகவும் தெரிவித்ததால், அப்பகுதி மக்கள் கடும் அதிருப்தி அடைந்துள்ளனர். இதையடுத்து, அப்பகுதி மக்கள் ஒன்றிணைந்து கிணத்துக்கடவு பழைய பஸ் ஸ்டாப் அருகே அதிகாரிகளை கண்டித்தும், மயான நிலத்தை மீட்க கோரியும் கவன ஈர்ப்பு ஆர்பாட்டத்தில் ஈடுபட்டனர்.
அப்போது, மயானத்தை மீட்க கோரி கைகளில் பதாகைகளை ஏந்திய படியும், கோஷமிட்டும் ஆர்ப்பாட்டம் செய்தனர். இதில், முன்னாள் தூய்மை பணியாளர்கள் நல வாரிய சங்க தலைவர் ஆறுச்சாமி உட்பட பலர் கலந்து கொண்டனர்.