ஒழுங்குமுறை கூடத்தில் ரூ. 5 லட்சத்துக்கு பாக்கு ஏலம்
ஒழுங்குமுறை கூடத்தில் ரூ. 5 லட்சத்துக்கு பாக்கு ஏலம்
UPDATED : அக் 27, 2026 07:11 PM
ADDED : அக் 27, 2026 07:06 PM
மேட்டுப்பாளையம்: காரமடை ஒழுங்குமுறை விற்பனை கூடத்தில் நடந்த ஏலத்தில், 5 லட்சம் ரூபாய்க்கு பாக்கு விற்பனை ஆனது.
காரமடை சிறுமுகை சாலையில் உள்ள ஒழுங்கு முறை விற்பனைக் கூடத்தில் பாக்கு ஏலம் நடந்தது. 60 குவிண்டால் பாக்கு மூட்டைகளை, விவசாயிகள் விற்பனைக்கு கொண்டு வந்தனர். ஆறு வியாபாரிகள் ஏலத்தில் பங்கேற்றனர். ஒழுங்குமுறை விற்பனை கூடத்தில் நடந்த பாக்கு ஏலத்தில், ஒரு கிலோ வரப்பாக்கு குறைந்தபட்ச விலை, 180 ரூபாய்க்கும், அதிகபட்ச விலை, 210 ரூபாய்க்கு ஏலம் போனது.
பழப்பாக்கு குறைந்த பட்சம், 45க்கும், அதிகபட்சம், 68 ரூபாய்க்கு ஏலம் போனது. ஒரு கிலோ உரித்த ராசி ரகம் பாக்கு, குறைந்த பட்ச விலை, 350 ரூபாய்க்கும், அதிக பட்ச விலை, 420 ரூபாய்க்கும் ஏலம் போனது. மொத்தம், ஐந்து லட்சம் ரூபாய்க்கு பாக்கு விற்பனை ஆனது. ஏலம் முடிந்தவுடன் எடைகள் சரிபார்த்த பின், அந்தந்த விவசாயிகள் வங்கி கணக்குக்கு பணம் அனுப்பி வைக்கப்பட்டது. பாக்கு ஏலம் குறித்து மேலும் விபரங்கள் தெரிந்து கொள்ள, 96592 42424 என்ற மொபைல் எண்ணில் தொடர்பு கொள்ளும்படி, ஒழுங்குமுறை விற்பனை கூட கண்காணிப்பாளர் யுவராஜ் தெரிவித்தார்.